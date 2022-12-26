‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي يوجه الاقتصاد خلال الأوقات الصعبة 

بكين، 26 كانون الأول/ديسمبر، 2022 / PRNewswire / — تأثر الاقتصاد الصيني بالتحديات المحلية والرياح الخارجية المعاكسة، وتعامل مع عام 2022 الصعب محققا معدل نمو إجمالي للناتج المحلي بلغ ثلاثة في المئة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

عُقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين في الفترة من 15 إلى 16 د كانون الأول/ديسمبر، حيث قرر القادة الصينيون أولويات العمل الاقتصادي في العام 2023.

استعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي ألقى كلمة مهمة في المؤتمر، العمل الاقتصادي للبلاد في العام 2022، وحلل الوضع الاقتصادي الحالي، ورتب العمل الاقتصادي في العام المقبل.

وأشار الاجتماع في بيان إلى أن أساس التعافي الاقتصادي لم يستقر بعد في الوقت الحالي، ولا تزال الصين تواجه ضغوطًا بثلاثة أضعاف بشأن تقلص الطلب وصدمات العرض والتوقعات الضعيفة.

وأشار الاجتماع إلى أنه “مع ذلك، يجب أن نضمن أن اقتصادنا يتمتع بمرونة قوية وإمكانيات كبيرة وحيوية قوية”، ودعا إلى الثقة الراسخة في العمل الاقتصادي وتعهد ببذل جهود كبيرة لضمان نمو معقول وعالي الجودة.

ضمان الاستقرار أولوية

وطالب الاجتماع بجعل الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى والسعي لتحقيق تقدم مطرد مع ضمان الاستقرار الاقتصادي للعام المقبل.

بالنسبة لاقتصاد بحجم الصين، من الضروري الحفاظ على أداء اقتصادي مستقر. وأكد الاجتماع أنه سيتم بذل الجهود لتثبيت النمو والتوظيف والأسعار بحيث تظل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن النطاق المناسب.

كما أشار الاجتماع إلى تنسيق أفضل للوقاية من الأوبئة ومكافحتها مع مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحث على بذل جهود لتحسين الاستجابة الوبائية على أساس الوقت والوضع، والتركيز على كبار السن والمصابين بأمراض أخرى كامنة.

وإذ أشار إلى أن البلاد قد أطلقت مزيجًا من السياسات للحفاظ على النمو الاقتصادي في وقت سابق من هذا العام، يعتقد تشانغ جونوي، الزميل الباحث في مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة، أن البلاد ستكرس جهودًا أكبر لتحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف والأسعار.

كما سلط الاجتماع الضوء على تصميم القادة الصينيين على اعتبار مسألة استعادة توازن المجمعات الاقتصادية المهمة الأساسية للعملية الاقتصادية الحالية.

توسيع الطلب المحلي

وذكر الاجتماع أن الدولة ستركز على تعزيز الطلب المحلي العام المقبل من خلال إعطاء الأولوية لاستعادة وتوسيع الاستهلاك وزيادة الدخل الشخصي في المناطق الحضرية والريفية من خلال قنوات متعددة وتشجيع المزيد من رأس المال الخاص على المشاركة في بناء المشاريع الوطنية الرئيسية.

وقال الاجتماع إن إمكانات السوق المحلية سيتم استغلالها بالكامل حتى يتمكن الطلب المحلي من لعب دور أقوى في دفع النمو الاقتصادي، وتعهد بتقديم الدعم للطلب الطبيعي ورفع مستوى الاحتياجات السكنية بالإضافة إلى دعم منصات القطاع الخاص والاقتصاد الرقمي.

وأصدرت الصين مبادئ توجيهية بشأن توسيع الطلب المحلي وتعزيز نظام طلب محلي سليم لتعزيز تنميتها على المدى الطويل.

ستُبذل الجهود لتسهيل الاستهلاك على جميع الجبهات وتسريع رفع مستوى جودة الاستهلاك وتحسين هيكل الاستثمار وتوسيع نطاق الاستثمار، مع تعزيز التنمية المنسقة للمناطق الحضرية والريفية لإطلاق إمكانات الطلب المحلي، وفقًا لـ المبدأ التوجيهي.

وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، انخفضت مبيعات التجزئة في الصين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 5.9 في المئة على أساس سنوي، مما يدل على اتجاه هبوط في الطلب المحلي.

أكدت تساي تونغ جوان، الباحثة في معهد تشونغ يانغ للدراسات المالية بجامعة رينمين الصينية، أن بناء سوق محلي مرن أمر بالغ الأهمية. “فمن دون طلب، يكون السوق المحلي هو الماء بدون مصدر”.

وفي ما يتعلق بزيادة الدخل الشخصي، شددت تساي على أهمية تجنب الحديث عن الاستهلاك بمعزل عن الدخل. وأضافت أن دخل السكان انخفض مع انخفاض الطلب الاستهلاكي بعد ثلاث سنوات من مكافحة الوباء، وفقط من خلال زيادة الدخل المتاح للسكان بشكل فعال يمكن تعزيز الاستهلاك بشكل فعال.

تنمية عالية الجودة

كما أكد المؤتمر الذي استمر لمدة يومين على السعي لتحقيق تنمية عالية الجودة.

وإضافة إلى التنسيق الأفضل للوقاية من المرض والسيطرة عليه مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قال الاجتماع إنه ينبغي أيضا تحقيق تنسيق أقوى. وقال الاجتماع إن هذا يجب أن يحدث بين النمو النوعي والكمي، وبين الإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتوسع الطلب المحلي، وبين السياسات الاقتصادية والسياسات الأخرى.

ولتعزيز نموذج إنمائي جديد، ينبغي تعزيز الديناميكيات الذاتية وموثوقية التداول المحلي، مع رفع جودة التداول الدولي.

كما أكد الاجتماع على ضرورة التعامل مع العمل الحالي بشكل جيد وفي نفس الوقت أخذ التطوير المستقبلي في الاعتبار.

وأشار تشن ون لينغ، كبير الاقتصاديين في مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، إلى أن مفتاح قياس التنمية الاقتصادية هو ما إذا كان النمو الاقتصادي يمكن أن يحقق تنمية مطلقة وأعلى جودة.

وقال وانغ جون، مدير منتدى كبار الاقتصاديين الصينيين، إن نشر مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي يواصل وضع “الجودة” أمام “الكمية”، مما يعني أن فهم جودة الاقتصاد هو الاتجاه الرئيسي للمستقبل.