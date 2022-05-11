‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): لماذا تعهد الصين للشباب بمستقبل البلاد

بكين، 11 مايو 2022 / PRNewswire / — كيف يبدو الشباب الصيني اليوم ؟ وهم واثقون ومتفائلون ومسؤولون – وهذه هي الإجابة التي قدمها أول كتاب أبيض للبلاد حول موضوع “شباب الصين في العصر الجديد” الذي صدر الشهر الماضي.

وأبرز الرئيس الصيني شي جين بينغ أن أمل الحزب الشيوعي الصيني وأمل البلد يتوقفان على شباب البلد، ودعا الشباب إلى تحمل مسؤولية بناء بلد اشتراكي حديث وتحقيق الحلم الصيني بالتجديد الوطني.

وأدلى بملاحظاته يوم الثلاثاء خلال احتفال بالذكرى المئوية لرابطة الشباب الشيوعي في الصين، وهي منظمة شبابية جماهيرية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

استمد القوة من التجربة التاريخية

في عام 1919، حفزت حركة الرابع من مايو انتشار الماركسية في جميع أنحاء الصين. بعد عامين، تم تأسيس الحزب الشيوعي الصيني. وفي العام التالي، وفي ظل قيادة الحزب وتعزيزه، ولدت اللجنة.

ووفقًا لدستور الرابطة، فهي منظمة جماهيرية للنهوض بالشباب تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. كما أنها تعمل كمدرسة يتعلم فيها الشباب عن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والشيوعية من خلال الممارسة. كما يساعد الاتحاد الحزب ويعمل كقوة احتياطية.

قال شي، الذي يشغل أيضًا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن المهمة التأسيسية لـ CYLC هي متابعة الحزب الشيوعي الصيني بلا تردد والسعي من أجل الحزب والشعب.

وأشار شي إلى الإنجازات التي حققها الشباب الصيني على مدى القرن الماضي، وقال إن قيادة الحزب ومعتقداته وقناعاته الراسخة وتفانيه في التجديد الوطني وجذوره العميقة في شباب البلاد هي مفتاح النجاح الماضي والمستقبلي لـ CYLC .

موجهة نحو التجديد الوطني

تضم CYLC أكثر من 73.7 مليون عضو في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن اللجنة المركزية لـ CYLC .

وتشير البيانات إلى أن نحو 43.81 مليون من أعضائها هم من الطلاب، في حين أن الباقين هم من المؤسسات التجارية والمؤسسات العامة والمجتمعات الحضرية والريفية والمنظمات الاجتماعية وغيرها من المجالات.

وقال شي إنه ينبغي أن تواصل الرابطة خدمة الشباب، والوفاء بمسؤوليتها في توطيد وتوسيع دعم الشباب لحكم الحزب وتقديم مساعدة قوية للشباب.

وبمقارنة تحقيق الحلم الصيني بسباق التتابع، دعا الأجيال الشابة إلى بذل قصارى جهدها للمساعدة في تحقيق التجديد الوطني بإبداعها وانفتاحها وروحها الرائدة.

وقال إنه ينبغي للمنظمات الحزبية على جميع المستويات أن تولي أهمية كبيرة لزراعة وتطوير أعضاء الحزب الشباب، ولا سيما الأعضاء البارزين في المؤتمر، لضمان ألا يغير البلد الاشتراكي أبدا من طبيعته.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-05-10/Xi-addresses- gathering-celebrating- centenary-of-CYLC-19ULTMI6Suk/ index.html

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch? v=3wQ7JnzdMBg