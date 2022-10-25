‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): كيف تنظر القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني إلى التزامات الصين تجاه العالم؟

بكين، 25 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — كل الأنظار تتجه إلى الصين بصفتها القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني، أكبر حزب ماركسي حاكم في العالم، لأول مرة يوم الأحد في بكين.

وقال شي جين بينغ للصحفيين في قاعة الشعب الكبرى: “أعيد انتخابي لمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني”.

أثناء تقديم الأعضاء الستة الآخرين المنتخبين حديثًا للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني – لي تشيانغ، وتشاو ليجي، ووانغ هو نينغ، وكاي تشي، ودينغ شيويشيانغ، ولي شي – إلى الصحافة، تعهد شي بأنهم سيعملون. أن يجتهدوا في أداء واجباتهم ليثبتوا أنهم جديرين بثقة الحزب والشعب.

وشدد شي على أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة، وأوضح التزامات الصين تجاه المجتمع الدولي. “سنعمل مع شعوب جميع البلدان الأخرى لمناصرة القيم الإنسانية المشتركة المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية لحماية السلام العالمي وتعزيز التنمية العالمية، ومواصلة تعزيز بناء مجتمع إنساني مصير مشترك.”

تحقيق تطلعات الناس إلى حياة أفضل

أكد شي يوم الأحد مرة أخرى على أهمية فلسفة الحكم المتمحورة حول الناس، والتي تتوافق مع روح الحزب الشيوعي الصيني.

وشدد شي على أن “الحزب يجب أن يعمل دائما من أجل الشعب ويعتمد على الناس في الرحلة المقبلة”، مضيفا أن الحزب الشيوعي الصيني لن تخيفه الرياح العاتية أو المياه المتقطعة أو العواصف الخطيرة، لأن الشعب سيظل دائما يسانده ويعطيه. إنها الثقة.

في العقد الماضي، وبصرف النظر عن القضاء على الفقر المدقع، شهدت الصين تحسنًا شاملًا في حياة الناس.

بلغ متوسط العمر المتوقع في الصين 78.2 سنة، وارتفع الدخل السنوي المتاح للفرد إلى 35100 يوان (حوالي 4938 دولارًا أمريكيًا) من 16500 يوان، وتم خلق أكثر من 13 مليون فرصة عمل في المدن سنويًا في المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية، وفقًا لـ تقرير شي إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني.

خطت الصين، التي بنت أكبر أنظمة التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية في العالم، خطوات تاريخية في جعل التعليم متاحًا عالميًا، وجلب 1.04 مليار شخص تحت تغطية التأمين الأساسي للشيخوخة وضمان التأمين الطبي الأساسي لـ 95 في المائة من السكان.

بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة بناء أكثر من 42 مليون وحدة سكنية في المناطق الحضرية المتداعية وأكثر من 24 مليون منزل ريفي متهدم، مما أدى إلى تحسن كبير في ظروف الإسكان في كل من المناطق الحضرية والريفية.

وشدد شي يوم الأحد على “اتخاذ أولوياتهم كأولوياتنا والعمل بناء على رغباتهم، وسوف نواصل العمل الجاد لتحويل تطلعاتهم في حياة أفضل إلى حقيقة واقعة”.

التحديث الصيني، فرص للعالم

لقد أثار التحديث الصيني، وهو مصطلح رئيسي يحدد رحلة الصين إلى التجديد الوطني وكلمة طنانة أخرى في التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، نقاشًا ساخنًا على الصعيدين المحلي والخارجي.

إنه يحتوي على عناصر مشتركة في عمليات التحديث في جميع البلدان، ولكن الأهم من ذلك أنه يحتوي على السياق الصيني. كما ذكر التقرير، إنه تحديث لعدد ضخم من السكان، وتحقيق الرخاء المشترك للجميع، والتقدم المادي والثقافي والأخلاقي، والتناغم بين الإنسانية والطبيعة، والتنمية السلمية.

قال شي للصحفيين يوم الأحد إن الصين المزدهرة ستخلق المزيد من الفرص للعالم. وشدد على أن الصين ستكون ثابتة في تعميق الإصلاح والانفتاح في جميع المجالات وفي متابعة التنمية عالية الجودة.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن متوسط مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي تجاوز 30 في المائة خلال الفترة 2013-2021، لتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم.

أصبحت الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأكثر من 140 دولة ومنطقة على مدار العقد الماضي، وقادت العالم في إجمالي حجم التجارة في السلع.

على الرغم من جائحة COVID-19 ، لا تزال الصين عامل استقرار لسلاسل التوريد العالمية والصناعية، وقوة دافعة للانتعاش الاقتصادي العالمي. في عام 2021 وحده، شكل الناتج المحلي الإجمالي للصين 18.5 في المائة من الاقتصاد العالمي.

علاوة على ذلك، لم تكن عملية التحديث في الصين على حساب البيئة. خفضت البلاد كثافة انبعاثات الكربون بنسبة 34.4 في المائة على مدى السنوات العشر الماضية وتعهدت بأن تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذروتها قبل عام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060.

وقال شي “مثلما لا تستطيع الصين أن تتطور بمعزل عن العالم، فإن العالم يحتاج الصين لتنميتها”، مؤكدًا من جديد التزام الصين بأنها ستفتح أبوابها على نطاق أوسع لبقية العالم.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-10-23/How-does-new-CPC- leadership-view-China-s- commitments-to-the-world– 1emHpG4HO3m/index.html