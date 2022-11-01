‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): كيف تبشر الصين بمرحلة جديدة من التنمية الريفية؟

بكين، 31 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — استفادت الصين من انتصارها في القضاء على الفقر المدقع، وهي الآن مستعدة لجولة جديدة من التنمية الزراعية والريفية حيث تتقدم الجهود المبذولة لدفع عملية إنعاش الريف.

شدد التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني على أن البلاد ستواصل وضع التنمية الزراعية والريفية في المقام الأول، وتدعيم الإنجازات وتوسيع نطاقها في التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز أسس الأمن الغذائي على جميع الجبهات.

في أول تفتيش له بعد اختتام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على النهوض بالانتعاش الريفي في جميع المجالات والسعي بلا كلل لتحقيق التحديث الزراعي والريفي.

وقال إنه من الضروري إعطاء الأولوية لتنمية المناطق الزراعية والريفية، وتوطيد وتوسيع إنجازات الصين في التخفيف من حدة الفقر خلال زيارته إلى يانان في مقاطعة شانكسي في شمال غرب الصين ومدينة أنيانغ في مقاطعة هنان في وسط الصين من الأربعاء إلى الجمعة.

النهوض بالانتعاش الريفي

خرج شي من القطار بعد ظهر يوم الأربعاء، وتوجه مباشرة إلى قرية نانجو في يانان.

في بستان هناك، تحدث شي مع القرويين المحليين، وسألهم بالتفصيل عن كيفية زراعة أشجار التفاح وقطف الفواكه، وما هي أنواع التفاح التي زرعوها، وبأي أسعار تم بيع تفاحهم، ودخلهم. كما استفسر عن كيفية تطوير القرية لزراعة التفاح والصناعات الأخرى.

قال شي أنه عاش في شمال شانكسي لمدة سبع سنوات. خلال ذلك الوقت، رأى القرويين يعيشون في ظروف قاسية، واستمر في التفكير في طرق لتحسين حياتهم.

وقال شي: “الآن لدى القرويين وظائف ودخل مستقر، في حين أن الأطفال لديهم تعليم جيد وكبار السن مشمولون بالتأمين الطبي”. “الحياة تتحسن أكثر فأكثر”

وكما ذكر شي فإن “التغيرات في شمال شانكسي تعكس التغيرات في الصين”. وقد شهدت السنوات الأخيرة تقدما قويا في تعزيز الصناعات الريفية، وتشجيع تطبيق التكنولوجيات الزراعية وبناء الأرياف الجميلة عند السعي إلى إنعاش الريف.

وفقًا لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، بلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح لسكان الريف 18,931 يوان (حوالي 2,981.96 دولار أمريكي) في عام 2021، بزيادة قدرها 9.7 في المائة بالقيمة الحقيقية.

ويشكل تحسين البيئة المعيشية الريفية جزءًا من تنفيذ استراتيجية إنعاش الريف. وفقًا لهونغ تيان يون، نائب رئيس الإدارة الوطنية لإنعاش الريف، تم تجديد أكثر من 40 مليون مرحاض منزلي ريفي، ووصل معدل معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية إلى حوالي 28 في المائة منذ أن أطلقت الصين حملة تطوير البيئة المعيشية الريفية لمدة ثلاث سنوات في عام 2018.

حث على العمل الشاق

دعا شي إلى روح المبادرة المتمثلة في الاعتماد على الذات والعمل الجاد عندما زار قناة هونغكي، أو قناة العلم الأحمر، في مدينة لينزو في مقاطعة هنان الصينية الوسطى صباح الجمعة.

استغرق استكمال القناة، وهي مشروع رئيسي للري وإنجاز هندسي كبير في الستينيات، حوالي 10 سنوات من السكان المحليين. تم بناؤه عبر جبل تايهانغ المنحدر لجلب المياه إلى مقاطعة لينكسيان الجافة، والتي تعرف الآن بمدينة لينزو.

قال شي إن قناة العلم الأحمر نفسها هي نصب تذكاري للروح البطولية لشعب مقاطعة لينكسيان الذي لم يستسلم للمصير أو يستسلم للهزيمة.

وحث جيل الشباب على المضي قدما بالروح والمساهمة في تحقيق هدف القرن الثاني المتمثل في بناء الصين لتصبح بلدا اشتراكيا حديثا عظيما من جميع النواحي. “نحن نعيش في وقت استثنائي ويجب أن نرقى إلى مستوى ذلك.”

“الثقة الثقافية”

خلال تفتيشه لمدينة أنيانغ الصينية الوسطى، أكد شي أيضًا على أهمية بناء الثقة الثقافية عندما زار أطلال ين بعد ظهر الجمعة.

تتباهى الأنقاض ببقايا أثرية لمدينة يين القديمة، آخر عاصمة لسلالة شانغ (1600-1046 قبل الميلاد). تعتبر نصوص عظام أوراكل المكتشفة داخل الأنقاض أقدم النقوش الصينية.

في عام 1928، اكتشف علماء الآثار الصينيون مجمع الأنقاض، والتي أضيفت إلى قائمة التراث العالمي في عام 2006 من قبل اليونسكو.

وقال شي إن الثقافة الصينية التقليدية الجميلة يمكن الحفاظ عليها بشكل أفضل من خلال التنقيب عن الآثار الثقافية ودراستها وحمايتها.

ودعا الشعب الصيني إلى تعزيز ثقته في الثقافة الصينية وأن يصبح أكثر ثقة واعتزازًا.