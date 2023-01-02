‫شبكة تلفزيون الصين الدولية “CGTN”: قصائد ورسائل تهنئة بالعام الجديد للمساهمة في برنامج CGTN المتكامل متعدّد اللغات

بكين, 2 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — في عام 2022، أطلقت حملة شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) التي تُعقد تحت شعار “اقرأ قصيدة” العديد من الفعاليات الخاصة للمساهمة في مهرجان تشيشي (Qixi) الذي عُقد في أغسطس، ومهرجان منتصف الخريف واليوم الدولي للسلام اللذين عُقدا في سبتمبر، واحتفالية رأس السنة المقبلة.

وقد لبّى دعوة شبكة تلفزيون الصين الدولية لقراءة قصائد وإرسال رسائل تهنئة بالعام المقبل الجديد ثلاثة عشر سفيرًا وممثلًا من غينيا بيساو، وسريلانكا، وغويانا، والمكسيك، وأوروغواي، والجزائر، والأردن، والإكوادور، وملاوي، وغينيا، ومصر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمركز الثقافي الروسي في بكين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقد ألقت سمريتي أريال، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الصين، قصيدة بعنوان “ماذا سأفعل” للشاعرة سهير حماد؛ تعبيرًا عن إعجابها بموقف الشاعرة وقوتها وشجاعتها وصمودها. ومن بين الأبيات التي ألقتها “أنا لن أنسى من أين أتيت. سأصنع طبلتي بنفسي. وسأجمع أحبابي حولي وسنرقص على أنغامنا. إنّ دندنتنا ستصبح نغمًا نرقص عليه”.

وألقى أنطونيو سيريفو إمبالو، سفير غينيا بيساو لدى الصين، قصيدة بعنوان “البحر والبحر والبحر” للشاعر يوجينيو دي أندرادي؛ يقول فيها: “أحيانًا يكون البحر كظل أبيض يتلألأ بين الصخور. يصبح البحر صغيرًا وملكي، وتتفتح شقائق النعمان الرائعة مجددًا بين أصابعي”.

كما ألقى حسن ربيعي، سفير الجزائر لدى الصين قصيدة بعنوان “وطني الأم، أحبك حبًا يفوق الخيال”، وقال متحدثًا عن الصداقة العميقة التي تجمع الصين بالجزائر: “إنّ الصداقة التي تجمع بين الجزائر والصين ستظل مستمرة إلى الأبد، كما ستستمر الصداقة بين جميع دول العالم إلى الأبد بما يحقق المصالح المشتركة للبشرية جمعاء”.

وتُعدّ الحملة العالمية “اقرأ قصيدة” التي تُبث عبر الإنترنت مكونًا رئيسيًا في الموسم الثاني للبرنامج المتكامل متعدّد اللغات “شعر بلا حدود” الذي تنتجه شبكة تلفزيون الصين الدولية ( CGTN) ، وسيبدأ بث الحملة عبر الإنترنت بتاريخ 1 يناير 2023.

تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج “شعر بلا حدود” ( Poetry Sans Frontiers ) هو برنامج تبادل ثقافي أطلقته شبكة CGTN يشارك فيه أشخاص من دول مختلفة للتغلب على حواجز اللغة من خلال سرد قصص ملهمة وإلقاء قصائد، والتعبير بالشعر عن مشاعر الحب الجميلة، والصداقة الحقيقية، والشجاعة التي لا يتطرق إليها خوف، وحب الحياة، والإعجاب بالمناظر الطبيعة، والرغبة في أن يسود السلام.

وفي الموسم الثاني من برنامج “شعر بلا حدود” ستُعرض على الجمهور العالمي سبع حلقات تحمل عناوين الصداقة، والسلام، والحياة، وروح المبتدئين، والحب والشجاعة، والعودة، والحلم.

وستُبث منتجات البرنامج عالميًا على جميع منصات CGTN ، والمنصات الإعلامية الجديدة لمجموعة الصين للإعلام “ CMG” ، والمنصات الإعلامية الدولية في شكل أنشطة شعرية عالمية وأفلام وثائقية متعلقة بالشعر وغير ذلك بهدف تعزيز تبادل التعبير عن المشاعر بين الأشخاص في مختلف الدول.