‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): عقيلة الرئيس الصيني بنغ ليوان: الموسيقى تربط بين شعب الصين وتايلاند، وتعمق الصداقة

بكين، 22 نوفمبر 2022 الصينيون والتايلانديون، على الرغم من أنهم يتحدثون لغات مختلفة، يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض من خلال الموسيقى، حيث لا تعرف الموسيقى أي حدود، قهذا ما قالته بينغ ليوان، زوجة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

أدلت بينغ بالملاحظات خلال زيارة قامت بها لمعهد الأميرة غالياني فادهانا للموسيقى في تايلاند صباح يوم السبت، برفقة نارابورن تشان-أو-تشا، زوجة رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان-أو-تشا.

ولدى وصولها، لقت بينغ ترحيبًا حارًا من نارابورن، وزيرة التعليم العالي والعلوم والبحوث والابتكار في تايلند أنيك لاوثاماتاس، ورئيسة معهد الأميرة غالياني فادانا للموسيقى التابع لمجلس بياساكول ساكولساتيادورن، ورئيسة معهد تشوويت يورايونغ، من بين آخرين.

وبفضل جهود بينغ ونارابورن، وقع معهد الموسيقى مذكرة تفاهم أكاديمية مع جامعة نانجينغ الصينية للفنون في مارس 2019. ومنذ ذلك الحين، تعمل المدرستان على تعميق التعاون من خلال تبادل الموظفين، والبحوث المشتركة والتدريب في مجال الموسيقى.

زارت بينغ ونارابورن صالة عرض المعهد، واستمعا بعناية إلى تاريخه التنموي وتعاونه الدولي، وأظهرا تقديرهما لإنشاء وتطوير تعاون المعهد مع جامعة نانجينغ للفنون.

التقطوا صورًا معًا وشاهدوا عرضًا موسيقيًا مشتركًا قدمه الطلاب الصينيون والتايلانديون من المدرستين عبر الإنترنت وخارجها.

أشادت بينغ بالعرض الجميل من قبل الطلاب، الذين أدوا الأغاني الكلاسيكية للبلدين.

وقالت من خلال الأداء، إنها شعرت بالصداقة العميقة بين البلدين، والتي هي “قريبة كعائلة واحدة “.

تحدثت بينغ عن مبادرة الأميرة غالياني لإنشاء معهد الفنون هذا لتنمية المواهب الموسيقية المهنية رفيعة المستوى في تايلاند، وأثنت على جهود نارابورن لتعزيز التعاون بين المعهد والكليات والجامعات الصينية.

عند المغادرة، قدمت بينغ كتاب Guzheng الصيني (قطف zithers ) والكتب والمنتجات السمعية والبصرية حول الثقافة والموسيقى الصينية كهدايا لمعهد الأميرة غالياني فادهانا للموسيقى. كما أعربت عن أملها في أن يتعلم المزيد من الشباب في تايلند عن الآلات الموسيقية الصينية وأن يعززوا التبادل الثقافي بين البلدين.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-11-19/Peng-Liyuan-visits- Princess-Galyani-Vadhana- Institute-of-Music- 1f5Du5kyHbq/index.html