‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): شي يزور الشرق الأوسط: ما يمكن توقعه

في تقرير صدر في أوائل دجنبر/كانون الأول، وصفت وزارة الخارجية الصينية القمة بأنها حدث هام. سوف ينتهز قادة الجانبين الفرصة للتخطيط للتعاون المستقبلي مع الضغط من أجل رفع مستوى العلاقات الثنائية وتعزيز الإجماع حول الحوكمة العالمية والتنمية والأمن وغيرها من القضايا الحاسمة.

وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان “التعاون الصيني العربي في العصر الجديد”، على العلاقات التجارية الثنائية سريعة النمو والتبادلات الشعبية، بالإضافة إلى الدعم المتبادل والالتزام المشترك بالقضايا الجوهرية.

لا تزال الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية. في عام 2021، بلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 330 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 37 في المائة.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة تهنئة إلى معرض الصين والدول العربية الخامس العام الماضي، إن الصين مستعدة للتعزيز المشترك للتعاون عالي الجودة بشأن مبادرة الحزام والطريق مع الدول العربية.

وفي إشارة إلى أن الصداقة التقليدية بين شعبي الصين والدول العربية أصبحت أقوى بمرور الوقت، قال شي إن الصين والدول العربية واصلت تعزيز التنسيق الاستراتيجي وتآزر الإجراءات في السنوات الأخيرة، وأن البناء المشترك للحزام والطريق قد حقق نتائج مثمرة.

التعاون المربح لجميع الأطراف:

عُقد منتدى التعاون الإعلامي الصيني العربي لعام 2022 بنجاح يوم الاثنين في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم مشترك من قبل مجموعة وسائل الإعلام الصينية ( CMG ) ووزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية.

وشارك في المنتدى أكثر من 150 ضيفًا، من بينهم مسؤولون حكوميون وممثلون عن مؤسسات إعلامية وباحثون من الصين و 22 دولة عربية.

على مر السنين، وسعت الصين تعاونها مع الدول العربية في تطوير الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. أقاما معًا المركز الصيني العربي للتدريب على الطاقة النظيفة، والمختبر الصيني المصري للطاقة المتجددة، ونفذا مشاريع تعاونية مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات في قطر ومحطات الطاقة الشمسية 186 ميجاوات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في مصر.

حتى الآن، وقعت الصين اتفاقيات تعاون لمبادرة الحزام والطريق مع 20 دولة عربية وجامعة الدول العربية. نفذ الجانبان أكثر من 200 مشروع تعاون واسع النطاق في الطاقة والبنية التحتية ومجالات أخرى، استفاد منها ما يقرب من ملياري شخص.

كتب حنان حسين، الباحث المساعد السابق في معهد إسلام أباد لبحوث السياسات، في مقال رأي لـ CGTN : “أخيرًا، يعد التعاون الصيني العربي في العصر الجديد رؤية قوية لتوجيه مجتمعات بأكملها نحو مستقبل من التقدم متعدد الجوانب”.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-12-07/Xi-visits-the- Middle-East-What-to-be- expected-1fzKCd4aPuw/index. html