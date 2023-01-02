‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): شي جين بينغ يشيد بالجهود الاستثنائية للشعب الصيني في كلمته للتهنئة بالعام الجديد

بكين, 2 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — يبذل الأفراد العاديون من الشعب الصيني -من الكوادر الطبية إلى العاملين في خدمات توصيل الطلبات من الرجال والنساء، ومن العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية إلى الجيران الأقربين- قصارى جهدهم ويمدون يد العون لغيرهم لمساعدتهم على التعامل مع أحدث موجات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد.

وقد ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم السبت كلمة للتهنئة بحلول العام الجديد 2023 قال فيها: “بفضل الجهود الاستثنائية للشعب الصيني، تمكنت الصين من التغلب على الصعوبات والتحديات غير المسبوقة التي واجهتها في مكافحة الجائحة والسيطرة عليها”.

وقال شي إنّ المسؤولين الحكومية وعامة الشعب، وخاصة الكوادر الطبية والعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية، التزموا بشجاعة بأداء المهام الموكلة إليهم طوال مدّة الجائحة.

وأضاف شي: “لم تكن هذه التجربة سهلة على أيّ منّا”، ودعا الشعب الصيني إلى مواصلة الجهود لمكافحة الجائحة والتعافي من آثارها.

مبدأ “الشعب أولًا والحياة أولًا”

في عام 2022، عملت الصين على مواصلة تحسين إجراءاتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وفقًا لتطور الأوضاع. وقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية في ديسمبر أنّ البلاد قد دخلت مرحلة جديدة من الوقاية من الوباء والسيطرة عليه؛ وذلك استنادًا إلى المعلومات المتاحة عن طفرات الفيروس، وتعميم اللقاحات، وتراكم الخبرات في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه.

وبانتقالها من إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا إلى توفير العلاج الطبي للمُصابين، بدأت الصين في تنفيذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز حصول المرضى على الأدوية والعلاجات الطبية، وتحسين الخدمات الصحية المقدّمة لكبار السنّ والفئات الضعيفة الأخرى، وتسريع وتيرة التطعيم، وتعزيز البنية التحتية الصحية في المناطق الريفية.

وقد وصلت نسبة من تلقى جرعة معززة من اللقاحات من الصينين الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا إلى سبعين بالمائة في 13 ديسمبر، بعد أن كانت نسبة من تلقوا اللقاحات من هذه الشريحة العمرية في 24 مارس الماضي أقل من 53 بالمائة؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الآلية المشتركة الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 التابعة لمجلس الدولة الصيني.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي تخفيف إجراءات سياسة مكافحة فيروس كورونا في عام 2022 بعد النجاح الذي أحرزته الصين في التعامل بفعالية مع خمس موجات عالمية من الإصابة بكوفيد، وتمكنها من تجنّب العدوى المنتشرة بالسلالة الأصلية ومتحور دلتا، واللذين يُعدّان أكثر إمراضًا نسبيًا من المتحورات الأخرى للفيروس.

وقال شي في كلمته للتهنئة بالعام الجديد: “بعد ظهور جائحة كوفيد-19، حرصنا دائمًا على التمسك بمبدأ الشعب أولًا والحياة أولًا”.

وأضاف: “ونحن نعمل على تعديل كيفية مكافحتنا لجائحة كوفيد وفقًا لتطور الأوضاع بهدف حماية حياة أفراد الشعب وصحتهم بأقصى قدرٍ ممكن من خلال اتباع نهج محدّد الأهداف قائم على العلم”.

تجدر الإشارة إلى أنّ معدّلات الحالات الشديدة للإصابة بكوفيد-19 وكذلك معدّلات الوفيات بسببه في الصين كانت من بين أدنى المعدّلات في العالم. وفي ظل تفشي الجائحة، ارتفع متوسط العمر المتوقع للصينيين من 77.93 عامًا في عام 2020 إلى 78.2 عامًا في عام 2021.

بصيص أمل يلوح في الأفق

اعتبارًا من 8 يناير، ستخفض الصين مستوى إدارة المرض من الفئة “أ” إلى الفئة “ب” وفقًا لقانون البلاد بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها؛ وهو ما يمثل تحوّلا كبيرًا في سياساتها للوقاية من الأوبئة ومكافحتها. كما ستُلغي البلاد تدابير الحجر الصحي للمسافرين القادمين إليها اعتبارًا من ذلك التاريخ.

وبعد الإعلان عن هذه التعديلات الأخيرة، ارتفعت عمليات البحث وحجز الرحلات الجوية الدولية والفنادق عبر الإنترنت لدى العديد من وكالات السفر الصينية؛ حيث وصلت بعض الأرقام إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة عودة الحياة إلى طبيعتها.

كما أعيد فتح المطاعم ومراكز التسوق ودور السينما في جميع أنحاء البلاد وارتفعت معدّلات الإقبال عليها؛ وهو ما يعدّه الخبراء علامة أخرى تبشر بإحياء السوق الاستهلاكية في البلاد في عام 2023.

وفي كلمته التي ألقاها يوم السبت للتهنئة بالعام الجديد، قال شي: “يعمل الجميع بجد وصبر لتحقيق الأمل الذي يلوح أمامنا في الأفق”.

“لنواصل جهودنا للخروج من هذه الجائحة، لأنّ المثابرة والتضامن هما مفتاح النجاح والنصر”.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-12-31/Xi-China-s-COVID- response-protects-lives-to- greatest-extent-possible- 1gdrOETi4Bq/index.html

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch? v=pzIjM-0f6M0