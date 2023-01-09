‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): توقع انتعاش السياحة المحلية والخارجية في الصين بعد تغيير سياسة كوفيد

وفقًا لإدارة الطيران المدني الصينية، سيتم اتخاذ تدابير لضمان عودة الشحن في الموانئ المختلفة إلى مستويات ما قبل الوباء في أقرب وقت ممكن، واستئناف السياحة الخارجية للمواطنين الصينيين بطريقة منظمة.

وتشمل السياسات والإجراءات الجديدة استئناف قبول واعتماد طلبات المواطنين الصينيين للحصول على جوازات سفر عادية لأغراض السياحة وزيارة الأصدقاء في الخارج.

كما عززت الصين لوائحها القانونية الخاصة بالسفر بين البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الدولة في هونغ كونغ ومكتب شؤون ماكاو. سيتمكن المسافرون الدوليون من دخول البر الرئيسي عبر هونغ كونغ وماكاو، وسيتم رفع القيود المفروضة على عامل حمولة الركاب للرحلات بين البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو، وفقًا للوثيقة.

وفقا لوزارة الثقافة والسياحة يوم الاثنين، شهدت الصين حوالي 52.7 مليون زيارة سياحية محلية خلال عطلة العام الجديد السابقة التي استمرت ثلاثة أيام، بزيادة 0.44 مقارنة بالسنة الماضية.

تجاوزت عائدات السياحة المحققة خلال العطلة 26.5 مليار يوان (حوالي 3.8 مليار دولار)، بزيادة 4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا للوزارة.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة “إن سوق الثقافة والسياحة الوطنية بشكل عام آمن وسلس ومنظم”.

كانت الجولات القصيرة هي المفضلة لدى المسافرين خلال فترة العطلة، مع استمرار شعبية أنشطة الجليد والثلج والتخييم بين الشباب، وفقًا للوزارة. تُظهر البيانات أيضًا انتعاشًا مطردًا في السفر لمسافات طويلة ومتوسطة في البلاد، حيث أبلغت بعض وكالات السفر عبر الإنترنت عن زيادة كبيرة في حجوزات التذاكر للسياحة عبر المقاطعات وعبر الحدود خلال العطلة.

بالنظر إلى العدد الكبير من السياح الصينيين المحتملين، من المتوقع أن يلعب انتعاش السفر للخارج في الصين دورًا حيويًا في انتعاش أسواق السياحة المحلية والعالمية.

في غضون نصف ساعة من إعلان سياسة إعادة الفتح، ارتفعت عمليات البحث عن الوجهات الخارجية بنسبة 1000 في المائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، وفقًا لوكالة السفر الصينية على الإنترنت Ctrip .

تعد الدول الآسيوية الأخرى من أوائل الدول التي استفادت من هذه الموجة من السفر للخارج. أظهرت بيانات من مجموعة Trip.com أن عدد طلبات شراء تذاكر الطيران الصادرة المباعة ارتفع بنسبة 254 في المائة صباح يوم 27 ديسمبر، مقارنة بالوقت نفسه من اليوم السابق. وكانت سنغافورة، وجمهورية كوريا، واليابان، وتايلاند من بين الوجهات الأكثر شعبية للسياح الصينيين.

مع استمرار سياسة الصين لتحسين اللوائح القانونية المتعلقة بالسفر في توليد اهتمام قوي على مستوى العالم، نشرت سلطات السياحة في العديد من البلدان، بما في ذلك تايلاند وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والدنمارك، على موقع Weibo دعوات السياح الصينيين لزيارة بلدانهم منذ 27 ديسمبر.

https://news.cgtn.com/news/ 2023-01-08/Revival-in-China-s- tourism-industry-expected- after-COVID-policy-shift- 1gpXuxx1Cak/index.html