‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تم التوصل إلى إطار عمل التنوع البيولوجي العالمي التاريخي في COP15 بجهود نشطة من الصين

بيكين, 21 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — تم التوصل إلى اتفاق تاريخي للتنوع البيولوجي يوم الاثنين في الاصجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP15) في مونتريال، كندا.

وأعلن رئيس الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف ووزير البيئة في الصين، هوانغ رونكيو، في جلسة عامة عقدت في مونتريال، أن “مجموعة التدابير قد اعتُمدت”، مما أثار تصفيق المندوبين.

ويهدف الاتفاق المتعلق بالتنوع البيولوجي، المعنون “الإطار العالمي للتنوع البيولوجي بين كونمينغ ومونتريال”، إلى عكس مسار فقدان التنوع البيولوجي ووضع العالم على طريق الانتعاش. ويحدد أربعة أهداف طويلة الأجل للتنوع البيولوجي بحلول عام 2050 و 23 “هدفًا عمليًا” محددًا يتعين إنجازها بحلول عام 2030، تغطي ثلاثة مجالات، هي حفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام، وتقاسم المنافع المتأتية من الموارد الجينية على نحو عادل ومنصف.

وقد اتفقت جميع الأطراف على المسائل الرئيسية. وأهم جزء من الاتفاق هو الالتزام بحماية 30 في المائة من المناطق البرية والبحرية للأرض كمناطق محمية بحلول عام 2030، في حين أن 17 في المائة فقط من المناطق البرية و 10 في المائة من المناطق البحرية محمية حتى الآن.

ويدعو الاتفاق إلى جمع 200 بليون دولار بحلول عام 2030 للتنوع البيولوجي من مجموعة من المصادر والعمل على الإلغاء التدريجي للإعانات التي يمكن أن توفر 500 بليون دولار أخرى للطبيعة أو إصلاحها. إلى جانب ذلك، يدعو إلى زيادة ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويًا، وبحلول عام 2025، سيذهب هذا المبلغ إلى البلدان النامية، وبحلول عام 2030، سيصل العدد إلى 30 مليار دولار.

ويشير الإطار أيضًا إلى الحفظ التآزري بين حفظ التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وخلال الجلسة العامة، أعرب المندوبون عن أهمية تنحية الخلافات جانبًا والعمل معًا، وأعربوا عن تأييدهم للإطار.

عقدت الصين، بصفتها رئيسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف، المرحلة الأولى من الاجتماع في كونمينغ، عاصمة مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين، في عام 2021، وواصلت المرحلة الثانية هذا العام في مونتريال، كندا، موضوع “الحضارة البيئية: بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة على الأرض”.

علقت الصين دائمًا أهمية كبيرة على الحفاظ على التنوع البيولوجي وشجعت بنشاط على عقد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف، التي جاءت بعد ما يقرب من أربع سنوات من مفاوضات “الماراثون” والعديد من التأخيرات بسبب جائحة COVID -19 .

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر الفيديو في حفل افتتاح الجزء رفيع المستوى من المرحلة الثانية من الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف: “سواء كان ذلك في التغلب على جائحة كوفيد-19، أو في تعزيز حماية التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، فإن التضامن والتعاون هما الطريقة الفعالة الوحيدة لمواجهة التحديات العالمية “.

ورغم أن المفاوضات التي سبقت المؤتمر لا تزال تثير انقسامات عميقة، فقد بذلت الصين قصارى جهدها لسد الفجوة، ورسم مسار المفاوضات، وأخيرا للدفع نحو الانتهاء من الإطار في الموعد المقرر.

ويكتسي هذا الإطار أهمية تاريخية لأن البشرية تسعى إلى بناء نظام إيكولوجي عالمي صحي ومزدهر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-12-19/COP15-negotiators- reach-agreement-on-global- biodiversity-framework– 1fThFHyR68w/index.html : CGTN