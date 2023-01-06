‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تعهدت الصين والفلبين بمزيد من التعاون لفتح فصل جديد في العلاقات الثنائية

بكين ، 6 يناير 2023 / PRNewswire / – تعهدت الصين والفلبين يوم الأربعاء بتعزيز تعاونهما الاستراتيجي الشامل ، مع توقيع وثائق تعاون في مجالات مختلفة مثل تعاون الحزام والطريق ، والزراعة والثروة السمكية ، والبنية التحتية ، والتمويل ، والجمارك والتجارة الإلكترونية والسياحة.

تم التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفلبيني فرديناند روموالديز ماركوس جونيور ، وهو أول رئيس دولة أجنبي تستقبله الصين في العام الجديد.

هذه هي أيضًا أول زيارة يقوم بها الرئيس ماركوس إلى الصين بعد توليه منصبه وأول زيارة رسمية له إلى دولة من خارج رابطة أمم جنوب شرق آسيا، مما يدل تمامًا على الأهمية الكبيرة التي توليها الصين والفلبين للعلاقات الثنائية.

في عام 1974 ، رافق ماركوس والدته ، السيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس ، في رحلة إلى بكين. أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية في العام التالي.

تنسيق استراتيجيات التنمية

وقال “شي” إن الصين تعطي دائما الأولوية للفلبين في دبلوماسية الجوار وتنظر إلى علاقاتها مع الفلبين من منظور استراتيجي وشامل.

وقال إن الجانبين اتفقا على إجراء تعاون في المجالات الأربعة الرئيسية للزراعة والبنية التحتية والطاقة والتبادلات الثقافية والشعبية ، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود في تعزيز ديناميات التنمية وإحداث نقاط بارزة جديدة في هذه المجالات.

وأضاف “شي” أن الصين مستعدة للعمل مع الفلبين للتعامل بشكل مناسب مع القضايا البحرية من خلال المشاورات الودية واستئناف المفاوضات بشأن تطوير النفط والغاز.

وقال ماركوس إن الفلبين مستعدة للاستفادة من الإمكانات المتاحة مع الصين ، ومواصلة إثراء مدلول العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في الزراعة والبنية التحتية والطاقة والثقافة والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وقال إن الصين هي أقوى شريك تعاوني للفلبين. واضاف “لا شيء يمكن أن يوقف استمرار وتنمية الصداقة بين البلدين”.

في عام 2021 ، كانت الصين الشريك التجاري الأول للفلبين ، حيث بلغت قيمة التجارة الإجمالية 38.35 مليار دولار. كانت أيضًا ثاني أكبر سوق تصدير في البلاد بقيمة 11.55 مليار دولار ، ومصدرًا رئيسيًا للواردات بقيمة 26.8 مليار دولار ، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين.

تعد الصين أيضًا مصدرًا رئيسيًا للمساعدة الإنمائية الرسمية للفلبين ، وثاني أكبر مصدر للسياح قبل جائحة كوفيد 19.

إن مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين في تعاون عميق مع برنامجي “البناء وبناء المزيد” و “البناء أفضل وأكثر” في الفلبين.

تعزيز التعاون الإقليمي

وقال “شي” إن الصين مستعدة للعمل مع الفلبين ودول الآسيان الأخرى للتركيز على التعاون والتنمية ودعم المكانة المركزية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في التعاون الإقليمي.

وفي معرض إشارته إلى أن كلا من الصين والفلبين دولتان ناميتان في آسيا ، قال إن تنمية البلدين متجذرة في محيط حسن الجوار والصداقة وأيضًا جزء من عائلة آسيوية كبيرة تتميز بتعاون مربح للجانبين.

وقال إن الصين تقدر دعم الفلبين لمبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ، وتقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الفلبين لزيادة الدعم المتبادل وحماية المصالح المشتركة للبلدين والدول النامية الأخرى.

قال ماركوس إن الفلبين تلتزم بسياسة الصين الواحدة.

وقال “إنني أتطلع إلى الحفاظ على الاتصال الوثيق مع الرئيس “شي” ، وتعزيز التعاون في جميع الجوانب ، وفتح فصل جديد في العلاقات الثنائية ، والعمل معًا لمعالجة التحديات والمشاكل التي نواجهها بشكل أفضل”.

عند مغادرته متوجها إلى الصين يوم الثلاثاء في زيارة الدولة التي تستغرق ثلاثة أيام ، أكد ماركوس أيضا أنه “سيفتح فصلا جديدا” في التعاون الاستراتيجي الشامل مع الصين.

خلال زيارة ماركوس للصين ، سيصدر الجانبان بيانا مشتركا.

https://news.cgtn.com/news/ 2023-01-04/Xi-holds-talks- with-Philippine-president-in- Beijing-1gk3hMeQGGI/index.html