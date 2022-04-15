‫ شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تجعل الصّين من منطقة هاينان نموذجا لتعزيز الإصلاح والانفتاح في العصر الجديد

بكين، 14 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — تعهّدت الصّين ببناء مقاطعة هاينان الجزرية الجنوبية لتصبح ميناء للتّجارة الحرّة يتمتع بنفوذ عالمي، إضافة إلى جعلها مثالا لتعزيز سياسة الإصلاح والانفتاح في البلاد في العصر الجديد.

وتم تسليط الضّوء على دور هاينان الفريد في حملة تقدّم الإصلاح والانفتاح في الصّين حيث زار الرئيس شي جين بينغ الجزيرة ومكث بها من الأحد إلى الأربعاء.

منطقة يانغبو للتنمية الاقتصادية

في يوم الثلاثاء، قام شي جين بجولة تفقدية لمنطقة يانغبو للتنمية الاقتصادية في مدينة دانتشو حيث تعرّف على تطوّر المنطقة وأشغال بناء ميناء التّجارة الحرّة ذي الخصائص الصّينية.

ووصف يانغبو بأنها منطقة تجريبية لميناء هاينان للتّجارة الحرّة، ودعا إلى مزيد من الإبتكارات العلمية الرّائدة والجريئة في بناء المنطقة إضافة إلى مواصلة بدل الجهود الجبّارة لتقديم خدمة أفضل لمبادرة الحزام والطريق.

وفي يوم الأربعاء، زار شي جين قاعة عرض توضّح كلّ إنجازات هاينان في تعميق الإصلاح والانفتاح وبناء ميناء التّجارة الحرّة.

وتتميز يانغبو بميناء في المياه العميقة ومزايا موقع خاص، وقد لعبت دورا مهما في إصلاح هاينان وانفتاحها منذ بناء منطقة التّنمية ذات النّفوذ العالمي في عام 1992.

وتقع يانغبو في الشمال الغربي من هاينان، بالقرب من منطقة التّجارة الحرّة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، مع مسافة خط مستقيم تقل عن 500 ميل بحري باعتبارها من أكثر 10 مدن ساحلية رئيسية في المنطقة.

وتعدّ يانغبو أيضا نقطة التقاء للممرّ التّجاري الدّولي الجديد الرّابط بين البرّ والبحر – وهو ممرّ تجاري ولوجستي تم بناؤه بشكل مشترك بين سنغافورة ومناطق أخرى ضمن المقاطعات الغربية في الصين – وطريق الحرير البحري للقرن ال 21، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق.

وبلغت إنتاجية الحاويات في ميناء يانغبو 403300 وحدة مكافئة 20 قدما ( TEUs ) في الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 61.84 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

خطوات هاينان في رفع مستوى الانفتاح

خلال جولته التفقدية في هاينان، زار شي جين أيضا مختبرا للبذور ومعهدا للأبحاث تابعا لجامعة المحيط الصيني في مدينة سانيا، وقسما من حديقة وطنية للغابات الاستوائية المطيرة وقرية في مدينة ووتشيشان.

وحضر اجتماعا مع كبار المسؤولين في المقاطعة في نهاية الجولة، حيث شدّد على بذل جهود أفضل لبناء ميناء هاينان للتجارة الحرّة ليصبح “بطاقة عمل” أنيقة للصين.

وقال إنه يتعيّن على هاينان تركيز جهودها على تطوير السياحة والخدمات الحديثة وصناعات التكنولوجيا الفائقة والصناعة الزراعية الاستوائية وتسريع بناء نظام صناعي حديث.

ودعا إلى إزالة العيوب في النظم والآليات وتعزيز الانفتاح في المجالات الأوسع.

وكانت هذه أول جولة تفقّدية يقوم بها شي جين إلى المقاطعة منذ أبريل 2018، عندما حضر تجمّعا للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس مقاطعة هاينان ومنطقة هاينان الاقتصادية الخاصة في المقاطعة. وأعلن عن خططه لتحويل الجزيرة بأكملها إلى منطقة تجريبية للتّجارة الحرة واستكشاف إمكانية بناء ميناء للتّجارة الحرّة بخصائص صينية خلال تلك الرحلة.

في يونيو 2020، أعلنت السلطات الصينية عن خطة رئيسية لميناء هاينان للتجارة الحرّة، وهي خطة تهدف إلى تحويل المقاطعة الجزيرة إلى ميناء تجارة حرّة رفيع المستوى وعالمي التأثير بحلول منتصف القرن الجاري.

وبحسب الخطة، سيتم “إنشاء نظام ميناء للتّجارة الحرّة يركّز على تحرير وتسهيل التّجارة والاستثمار والذي “سيجري إنشاؤه بشكل أساسي في هاينان بحلول عام 2025 وسيصبح” أكثر نضجا وتطوّرا” بحلول عام 2035.

وأضافت أن السلطات تتوقع أن تجعل هاينان خط الواجهة لاندماج الصّين في النظام الاقتصادي العالمي.

وبعد مرور عام، أصدرت الصين قانونا بشأن ميناء هاينان للتّجارة الحرّة، ممّا يجعل التّرتيبات المؤسّسية لبناء الميناء على المستوى التشريعي الوطني.

ويوضّح القانون أن ميناء هاينان للتجارة الحرة يغطي الجزيرة بأكملها، ويضع سياسات ونظما على مراحل أو خطوات لتحقيق تحرير وتيسير التّجارة والاستثمار وتدفّق الأموال عبر الحدود وخروج الأفراد ودخولهم ونقلهم، إضافة إلى ضمان التدفّق الآمن للبيانات.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-04-13/China-to-make- Hainan-an-example-of-reform- opening-up-in-new-era- 19cDYBYsRmo/index.html