‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تؤكد الصين على التعليم وعلوم التكنولوجيا والموهبة في حملة التحديث

تحت عنوان “تنشيط الصين من خلال العلوم والتعليم”، تم الكشف عن الاستراتيجية في عام 1995 وتم إثرائها بتضمين رؤى جديدة في سلسلة من السياسات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين.

وقال شي: “إن التعليم والعلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية هي الركائز الأساسية والاستراتيجية لبناء بلد اشتراكي حديث من جميع النواحي”.

قوة مبتكرة

لقد بذلت الصين جهودًا لم يسبق لها مثيل في مجال الإبداع في العقد الماضي، وهناك العديد من الأمثلة الواضحة على القوة الإبداعية التي اكتسبتها البلاد في ذلك الوقت: الحواسيب العملاقة ذات المستوى العالمي، والمحطة الفضائية المبنية محليًا، والغواصة المأهولة فيندوزه (سترايفر)، والتي سجلت أرقامًا قياسية وطنية في الغوص في أعمق أجزاء المحيط.

وفقًا لنائب وزير العلوم والتكنولوجيا لي مينغ، تقدمت التكنولوجيا العلمية في الصين بشكل أسرع في السنوات العشر الماضية من أي عقد آخر في التاريخ. ويبلغ الإنفاق السنوي الحالي على البحث والتطوير 2.7 ضعف ما كان عليه في عام 2012.

ارتفعت الصين إلى المرتبة الحادية عشرة على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، بعد أن كانت المرتبة الثانية عشرة في العام الماضي، وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO ) الشهر الماضي.

وقال شي: “سنفتح مجالات جديدة وساحات جديدة في التنمية ونعزز باطراد محركات النمو الجديدة ونقاط القوة الجديدة”.

تعليمًا أفضل

الابتكار هو نتيجة للمواهب المتعلمة جيدًا. لتطوير التعليم الذي يلبي توقعات الناس، قال شي إن الصين “ستتحرك بشكل أسرع لبناء نظام تعليمي عالي الجودة، والنهوض بتنمية الطلاب بشكل جيد، وتعزيز العدالة في التعليم”.

قال شي مينغ يونغ، وهو أكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة ومندوب في المؤتمر، لـ CGTN : “كأستاذ جامعي، فإن أهم شيء هو تنمية المواهب، لأنه في الواقع، فإن العنصر الأساسي للابتكار هو الموهبة “.

وقد اقترب التعليم في الصين على جميع المستويات من متوسط مستوى الدول المتوسطة الدخل والمرتفعة الدخل أو تجاوزه، حيث يصل التعليم الإلزامي إلى المستوى المتوسط للبلدان المرتفعة الدخل، وفقا لبيانات وزارة التعليم.

في عام 2021، كان هناك 18.44 مليون مدرس بدوام كامل على جميع المستويات وفي جميع أنواع المدارس في جميع أنحاء البلاد، بزيادة قدرها 26.2 في المائة عن عام 2012.

الرابط:

https://news.cgtn.com/news/ 2022-10-18/China-emphasizes- education-sci-tech-talent-in- modernization-drive- 1eeOR3XC9uU/index.html