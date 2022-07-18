‫ شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تأكيد شي على تعزيز الشعور بالانتماء للأمة الصينية.

بكين، 18 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — وكما تقول كلمات أغنية شعبية في الصين، “ينتمي الإخوة والأخوات من 56 مجموعة عرقية إلى نفس العائلة”.

الصين هي موطن لـ 56 مجموعة عرقية، يشكل الهان الغالبية منهم بحوالي 91.5 في المائة من سكان البلاد، وذلك وفقًا لبيانات عام 2021. تعتبر منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين منطقة متعددة الأعراق منذ العصور القديمة وتضم أكثر من 45 مجموعة عرقية.

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على تعزيز الوحدة العرقية والتقدم وتعزيز الشعور بالانتماء للأمة الصينية خلال زيارته لمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم من بعد ظهر الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.

حماية ثقافات المجموعات العرقية المختلفة

قال شي عند مشاهدة عرض بعنوان “ماناس Manas ” من أقلية قيرغيز العرقية في متحف منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، إن الحضارة الصينية الواسعة والعميقة تتكون من ثقافات بارزة من مجموعات عرقية مختلفة.

أدرجت العروض على أنها تراث ثقافي غير مادي.

وقال إن التراث الثقافي مثل “ماناس Manas ” هو كنز لكل من القيرغيز والأمة الصينية، وحث على بذل جهود أفضل للحفاظ عليها وتعزيزها.

جميع المجموعات العرقية في شينجيانغ لديها عناصر على قوائم التمثيل الوطني والإقليمي المستقل للتراث الثقافي غير المادي، ويخضع 133 موقعًا للتراث الثقافي لحماية الدولة، وفقًا لما جاء في الكتاب الأبيض الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في البلاد العام الماضي.

قالت الصحيفة إن التقاليد الثقافية لجميع المجموعات العرقية في شينجيانغ محمية بشكل جيد، مع إعطاء أمثلة مثل الأحداث الثقافية الشعبية، مثل مهرجان فانوس هان Han Lantern ، و Uygur Meshrep ، و Kazak Aytes ، ومعرض Kirgiz Kobuz Ballad للغناء، ومعرض الندام المنغولي، ومهرجان Hui Hua’er Folk Song ، الذي لا يزال يحتفل به على نطاق واسع.

تحسين سبل العيش لجميع المجموعات العرقية

أثناء زيارته لمجتمع جويوانشيانغ السكني في منطقة تيانشان صباح الأربعاء، حث شي المسؤولين المحليين على تحسين الخدمات المجتمعية لصالح السكان من جميع المجموعات العرقية.

كما سافر الرئيس بعد ظهر الأربعاء إلى مدينة شيهيزي، حيث تفقد المسؤولين والعاملين في فرقة شينجيانغ للإنتاج والبناء، وهي مجموعة وصف وضعها بأنها “لا يمكن تعويضها”.

باعتبارها مكونًا مهمًا في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، فإن XPCC هي منظمة اجتماعية خاصة تتعامل مع شؤونها الإدارية والقضائية داخل مناطق الاستصلاح الخاضعة لإدارتها، وفقًا لقوانين وأنظمة الدولة والمنطقة. وتتولى مسئوليات فلاحة وحراسة المناطق الحدودية.

قال شي في حديثه إلى مسؤولي XPCC والعاملين فيه، إنه مسرور بالتقدم الكبير الذي أحرزته XPCC في الإصلاح والتطوير، وينبغي أيضًا أن يفخر مسؤولو XPCC وعمال الموظفين أنفسهم.

كما تَعرف على تاريخ XPCC في زراعة وحراسة المناطق الحدودية، فضلاً عن جهود الفيلق في تعزيز منظمات المستوى الأولي، وتطوير الزراعة المتخصصة، وتعزيز التنمية المتكاملة للفيلق والمناطق المحلية.

شهدت منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم تنمية اقتصادية مستمرة مع ازدهار الأعمال. سجلت شينجيانغ نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة في عام 2021، بإجمالي 1.6 تريليون يوان (حوالي 253.2 مليار دولار).

تم خلق إجمالي 477400 فرصة عمل في المناطق الحضرية في المنطقة، مما أدى إلى خفض معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملتها الدراسة بنسبة 1.1 نقطة مئوية إلى 2.2 في المائة، وفقًا لمكتب الإحصاء في منطقة الحكم الذاتي.

كما شدد الرئيس خلال الجولة التفقدية على رعاية المواهب وتنسيق استجابة كوفيد-19 مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون بين الحزام والطريق.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-07-15/China-urges-better- preservation-efforts-for- ethnic-minority-cultures- 1bGeb7a8uu4/index.html