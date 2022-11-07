‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين وألمانيا تسلطان الضوء على التعاون بينهما في “أوقات من التغير وانعدام الاستقرار”

وإذ أشار إلى المشهد الدولي المعقد والمتغير، أبلغ الرئيس الصيني شي جنبينغ شولز أن البلدين الرئيسيين، وهما بلدان يتمتعان بتأثير كبير، يجب أن يعملا معًا “في أوقات التغير وانعدام الاستقرار” وأن يسهما بشكل أكبر في السلام والتنمية العالميين.

وأكد شولز أن بلاده تأمل في الحفاظ على الاتصال والتنسيق مع الصين لحماية السلام والأمن الإقليميين والعالميين بشكل أفضل.

التعاون بين الصين وألمانيا يفيد الاتحاد الأوروبي والعالم

نظرًا لأن ألمانيا دولة محورية في الاتحاد الأوروبي، فإن ازدهار القارة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بألمانيا، وبالتالي فإن تعميق التعاون بين الصين وألمانيا وبين الصين والاتحاد الأوروبي سيخدم مصالح كلا الجانبين وأبعد من ذلك.

وأكد شي خلال اجتماعهما أن الصين مستعدة للعمل مع ألمانيا لبناء شراكة استراتيجية شاملة موجهة نحو المستقبل والدفع من أجل إحراز تقدم جديد في العلاقات بين الصين وألمانيا والصين والاتحاد الأوروبي.

وقال شي إنه يتعين على الصين وألمانيا احترام بعضهما البعض، واستيعاب المصالح الأساسية لبعضهما البعض، والالتزام بالحوار والتشاور، والمقاومة المشتركة لتدخل مواجهة المعسكرات.

وقال الرئيس إن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي في الشؤون الدولية، وإيجاد حلول مشتركة للقضايا العالمية مثل تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي والأمن الغذائي.

وقال شولز إن العالم بحاجة إلى نمط متعدد الأقطاب ويجب أخذ دور وتأثير الدول الناشئة على محمل الجد.

وأكد أن ألمانيا تعارض مواجهة المعسكرات.

من ناحية أخرى، تبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر حول الأزمة في أوكرانيا. وقال شي إن الصين تدعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي في لعب دور مهم في تعزيز محادثات السلام وبناء إطار أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام.

“هذه لحظة حاسمة لكل من ألمانيا والصين. قد لا تستند علاقتهما إلى القيم السياسية المشتركة، ولكنها تستند إلى المصالح المتبادلة، وإلى الكفاح المشترك ضد تغير المناخ والاستعداد القوي لبناء عالم متعدد الأطراف”، كما قال سونغ شين، المستشار السياسي السابق في البرلمان الأوروبي، في مقال نشر على سي جي تي أن.

كما صرح ليو ليرونغ، الأستاذ المشارك في معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان، لشبكة سي جي تي أنب أن التعاون بين الصين وألمانيا لا يفيد الاتحاد الأوروبي فحسب، بل يفيد العالم أيضًا.

“الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وألمانيا هي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. التعاون الصيني الألماني له أهمية كبيرة في مواجهة العديد من التحديات العالمية مثل تغير المناخ، ووباء كوفيد -19 والأمن الغذائي العالمي،” كما قال ليو.

التعاون بين الصين وألمانيا يظهر إمكانات هائلة

تتزامن زيارة المستشار الألماني مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وألمانيا.

وقال شي إنه على مدى السنوات الخمسين الماضية، تعمق التعاون العملي بين الصين وألمانيا، ونمت التجارة الثنائية بينهما بما يقرب من ألف ضعف، مضيفا أنه يتعين على الجانبين الاستمرار في جعل “فطيرة” المصالح المشتركة أكبر.

وفي هذا الصدد، سلط شي الضوء على تنشيط التعاون في مجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي والرقمنة مع توسيع إمكانات التعاون في المجالات التقليدية.

قال شولز إن الصين شريك اقتصادي وتجاري مهم لألمانيا وأوروبا، وأن بلاده مستعدة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين.

وأكد أن ألمانيا تدعم بقوة تحرير التجارة والعولمة الاقتصادية وتعارض “الفصل”.

كانت الصين أهم شريك تجاري لألمانيا في العام 2021 للعام السادس على التوالي. وتضاعف حجم التجارة بينهما إلى أكثر من 250 مليار دولار في العام 2021 من أقل من 300 مليون دولار في بداية العلاقات الدبلوماسية. بين البلدين.

في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، توسع الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني بنسبة 15.6 في المئة على أساس سنوي إلى 1.00376 تريليون يوان. وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية، من حيث القيمة بالدولار الأميركي، ارتفاع التدفق بنسبة 18.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 155.3 مليار دولار.

(الغلاف: الرئيس الصيني شي جنبينغ يلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولز في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، 4 نوفمبر 2022. / شينخوا)

https://news.cgtn.com/news/ 2022-11-04/Xi-meets-German- Chancellor-Olaf-Scholz- 1eGlonnwv1S/index.html

فيديو – https://www.youtube.com/watch? v=wPc-2rIdiKg