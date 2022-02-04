‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تستعدّ لإقامة دورة ألعاب أولمبية شتوية بسيطة وآمنة ومذهلة

بكين، 4 فبراير 2022 /PRNewswire/ — ستنطلق يوم الجمعة في العاصمة الصينية “بكين” فعاليات حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وسيشارك في هذا الحدث الكبير آلاف الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

وسيُقام حفل الافتتاح في الملعب الوطني في بكين بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ والعديد من قادة دول العالم، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء منظمات دولية، مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الصيني في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ 139 للجنة الأولمبية الدولية عبر الفيديو يوم الخميس: «ستتجه أنظار العالم غدًا إلى الصين؛ ونحن على أتمّ استعداد لتنظيم هذه الدورة بطريقة بسيطة وآمنة تُبهر العالم».

وأكّد الرئيس الصيني في كلمته لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها، توماس باخ، أنّ «الصين ستبذل قصارى جهدها لتنظيم دورة ألعاب أولمبية بطريقة بسيطة وآمنة ومدهشة، وستعمل على تطبيق مفهوم الشعار الأولمبي الجديد “أسرع، أعلى، أقوى – معًا” على أرض الواقع».

وأعرب “شي” عن شكره للجنة على مساهماتها الإيجابية المتواصلة منذ زمن طويل في تطوير قضية الرياضة في الصين، وعلى دعمها وتوجيهها للصين لتلبية الشروط اللازمة للفوز باستضافة هذه الدورة الأولمبية والإعداد لتنظيمها.

من شعار “عالم واحد… حلم واحد” إلى شعار “معًا من أجل مستقبل مشترك”

أكّد الرئيس الصيني على أنّ بلاده -منذ استضافتها بنجاح لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2008 والتي أقيمت تحت شعار “عالم واحد… حلم واحد” وحتى اليوم الذي تستضيف فيه دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 تحت شعار “معا من أجل مستقبل مشترك”- ظلت تشارك بفعالية في الألعاب الأولمبية، وتسعى جاهدة لتعزيز الروح الأولمبية.

كما أشار الرئيس الصيني في كلمته إلى أنّ بكين هي المدينة الوحيدة في العالم التي تشرفت باستضافة دورتين أولمبيتين صيفية وشتوية.

وأضاف: «قبل أربعة عشر عامًا، استضافت الصين دورة الألعاب الصيفية 2008 في بكين تحت شعار “عالم واحد… حلم واحد”؛ وقد أسهم تنظيمها لهذه الدورة في تعزيز روابطها مع دول العالم وشعوبه المختلفة».

كما شدّد “شي” في كلمته على أنّ العالم يشهد في الوقت الحالي تغيّرات كبيرة لم تشهدها البشرية منذ قرن من الزمان بسبب جائحة كوفيد-19، ويمر بمرحلة جديدة مثقلة بالعديد من الاضطرابات والتحديات.

ومن جانبه، أشار توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى التعديل الذي أجرته اللجنة العام الماضي على الشعار الأولمبي لأول مرة منذ أكثر من 100 عام؛ لتضيف إليه كلمة «معًا» ويصبح الشعار الجديد: “أسرع، أعلى، أقوى – معًا”؛ وهو ما يُمثّل رسالة واضحة تدعو إلى تكاتف دول العالم وتعاونها للتغلب على الجائحة.

وأكّد “باخ” -في كلمته المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الأولمبية الدولية بمناسبة العام الجديد- على أنّ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين ستمثل فرصة كبيرة “لتطبيق مفهوم الشعار الأولمبي الجديد” على أرض الواقع وتحفيز دول العالم على العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية.

كما أشار إلى أنّ الصين باستخدامها لشعار “معًا من أجل مستقبل مشترك” تنقل رسالة مهمّة تدعو إلى تضامن وتعاون دول العالم وشعوبه المختلفة للتغلب على التحديات التي تواجه البشرية، بما في ذلك تفشي جائحة كوفيد-19.

مشاركة أكثر من 300 مليون صيني في رياضات التزلج

أكّد الرئيس الصيني في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لدورة اللجنة الأولمبية الدولية على أنّ الصين ستبذل قصارى جهدها لنشر قيم دورات الألعاب الأولمبية.

كما أوضح أنّ استضافة الصين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ساعدتها على تحقيق هدفها المتمثّل في تشجيع 300 مليون شخص على ممارسة رياضة التزلج.

وأضاف شي: «إنّ استضافة الصين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية أسهم في تعزيز تنميتها الإقليمية والإيكولوجية، وتحسين الحالة المعيشية للشعب، وإفساح المجال لتطوير قطاع رياضات التزلج على مستوى العالم».

ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء NBS))، فقد شارك أكثر من 346 مليون صيني (بنسبة مشاركة 24,56%) في أنشطة رياضات شتوية منذ اختيار الصين في عام 2015 لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وبحلول أوائل عام 2021، نجحت الصين في إقامة 654 حلبة للتزلج على الجليد؛ بزيادة كبيرة بنسبة 317% عن عدد حلبات التزلج التي كانت موجودة في البلاد حتى عام 2015، كما وصل عدد منتجعات التزلج المغلقة والمكشوفة إلى 803؛ مقارنة بـ 568 منتجعًا في عام 2015.

كما أظهر تقرير بحثي صدر في عام 2021 أنّ إيرادات قطاع رياضات التزلج في الصين بلغت 93 مليار دولار أمريكي في عام 2020؛ مقارنة بإيرادات بلغت 42 مليار دولار أمريكي في عام 2015.

ووفقًا للخطة الصينية لتنمية قطاع رياضات التزلج في المدّة من عام 2016 إلى 2025، فمن المستهدف وصول إيرادات هذا القطاع إلى تريليون يوان (157,2 مليار دولار) بحلول عام 2025.

وقد أكّد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على أنّ جهود الصين في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية وتفعيل مبادرتها التي تهدف إلى التشجيع على ممارسة رياضات التزلج «ستكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الرياضات الشتوية على مستوى العالم».

https://news.cgtn.com/news/ 2022-02-03/Xi-addresses-139th- IOC-session-opening-ceremony- via-video-17lmXTxdZza/index. html