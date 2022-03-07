‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تقف مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل مشترك

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميًا افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في ملعب بكين الوطني الشهير.

سيتنافس 96 من أفضل الرياضيين البارالمبيين الصينيين في الأيام التسعة التالية في ألعاب الجليد والثلج، والتي من المتوقع أن تلهم ما يقدر بنحو 85 مليون شخص من ذوي الإعاقة في البلاد للوصول إلى ما هو أبعد من حدودهم.

صرح شي خلال زيارته لمدينة تانغشان بمقاطعة خبي في يوليو 2016 قائلًا، “إن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على عيش حياة مجزية مثل الأشخاص القادرين”.

قدم الرئيس الصيني، في أكثر من 20 مناسبة عامة، إرشادات حول قضية البلاد للأشخاص ذوي الإعاقة مع اهتمام خاص بهذه المجموعة الخاصة من الناس.

“لم يُترك أي شخص معاق خلف الركب”

صرح الرئيس شي قائلًا إن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أعضاء متساوون في المجتمع وقوة مهمة لتنمية الحضارة الإنسانية ودعم وتطوير الاشتراكية الصينية.

وتعهد خلال زيارته لمركز إعادة تأهيل المصابين بشلل نصفي في تانغشان، وهي مدينة تعرضت لزلزال كارثي في 1976 بأنه لا ينبغي ترك أي شخص من ذوي الإعاقة خلف الركب في حملة الصين لبناء نفسها في مجتمع مزدهر باعتدال في جميع النواحي بحلول نهاية عام 2020.

أدرجت الصين برامج للأشخاص ذوي الإعاقة في خططها الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطط عملها الخاصة بحقوق الإنسان، وإعطاء الأولوية لهم في جهود التخفيف من حدة الفقر وضمان حقوقهم في التعليم والعمل، من بين أمور أخرى.

صرحت وزارة التربية والتعليم في عام 2021 قائلة “على سبيل المثال، وصل معدل التحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة التعليم الإلزامي إلى أكثر من 95 في المائة. تضاعف عدد الطلاب الذين يتلقون التعليم الخاص من 440,000 في عام 2015 إلى 880,000 في عام 2020.

التزم شي أيضًا بتطوير الصين للمزيد من البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التنمية الشاملة والازدهار المشترك، والسعي لضمان حصول الجميع على خدمات إعادة التأهيل.

أظهرت بيانات رسمية في سبتمبر 2021 وصول تغطية علاجات إعادة التأهيل الأساسية والتدريب بين الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين إلى 80 في المائة بنهاية 2020 ارتفاعًا من 65.6 في المئة قبل خمس سنوات.

قُرأ في كتاب الصين الأبيض للرياضات الهوائية الذي صدر يوم الخميس “توفرت حماية أفضل لحقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد”. ونتيجة لذلك، أصبح لديهم الآن “إحساس أقوى بالإنجاز والسعادة والأمن”.

التقدم في الرياضات الهوائية

تعهد الرئيس شي بأن الصين ستقدم دورة ألعاب ممتازة وغير عادية عند تفقد الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية بكين 2022.

صرح شي في يناير قائلًا “يجب أن تراعي الدولة تقديم خدمات مريحة وفعالة وهادفة ودقيقة للرياضيين، لا سيما في تلبية الاحتياجات الخاصة للرياضيين ذوي الإعاقة من خلال بناء مرافق يسهل الوصول إليها”.

أدركت بكين الآن وفقًا للكتاب الأبيض إمكانية الوصول الأساسية إلى محورها وبيئة خالية من العوائق وأكثر توحيدًا واستيعابًا ونظامًا. وجرى تعديل إجمالي 336000 منشأة وموقع منذ عام 2019.

وذكر الكتاب الأبيض أن أداء الصين في الرياضات الهوائية يتحسن باستمرار. حصل فريق الصين في 2021 على 207 ميدالية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية في طوكيو، بما في ذلك 96 ميدالية ذهبية، متصدرًا الترتيب العام للميداليات وحصيلة الميداليات الذهبية للمرة الخامسة على التوالي.

وأشاد شي في الأخبار ليلة الحفل الختامي بالإنجاز الرائع الذي حققه الرياضيون البارلميون الصينيون.

وصرح قائلًا “ويعكس هذا الروح الرياضية والقوة الرياضية للرياضيين ذوي الإعاقة والتقدم الذي أحرزته الصين في حقوق الإنسان والتنمية الوطنية”.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-03-04/China-stands- together-with-people-with- disabilities-for-shared- future-18864tzAYQ8/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=2ZqrB9Am-Mg