‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): التوقعات الاقتصادية للصين بعد تحول سياسة COVID-19

بكين، 5 يناير 2023 /PRNewswire/ – لفت إعلان الصين الأخير عن تغيير سياساتها المتعلقة بفيروس COVID-19 الانتباه إلى تأثيره الاقتصادي السلبي المحتمل.

صحيح أن الصين قد تواجه بعض التحديات في مبيعات التجزئة وإنفاق المستهلكين في الأيام الأولى عندما خفضت البلاد مستوى إدارة COVID-19. لا يعني رفع القيود المتعلقة بـ COVID-19 انتعاشًا فوريًا في النمو الاقتصادي. زيادة حالات العدوى التي يمكن أن تحدث في أي بلد – وليس فقط الصين – يعني أن الأمر يستغرق وقتًا حتى يتمكن الناس من العودة إلى المتاجر والمطاعم.

لكن أحدث الأرقام أظهرت بالفعل انتعاش سوق الاستهلاك في الصين. منذ التحول في سياسة COVID-19، عاد الحضور في بعض دور السينما في بكين إلى 75 في المائة من المستوى العادي، وسجل رواد المطاعم الشعبية أكثر من 80 في المائة من حركة العملاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

يعني تحسين الاستجابة لـ COVID-19 أن السكان الصينيين سيكونون أكثر استعدادًا للسفر والإنفاق. سيصبح الاستهلاك قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي، حسبما قال كبير الاقتصاديين في شركة China Securities Huang Wentao في مقابلة حديثة مع وكالة أنباء شينخوا. ويعتقد وو تشاومينغ، كبير الاقتصاديين في معهد تشايسينغ الاقتصادي الدولي، أن نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي للمقيمين الصينيين سيزيد من 8 في المائة إلى 12 في المائة في العام الجديد.

كما أن العديد من الشركات الأجنبية متفائلة بشأن التوقعات الاقتصادية للصين. “على الرغم من أنه (خفض تصنيف الصين لإدارة COVID-19) قد يجلب بعض التحديات على المدى القصير، إلا أننا نعتقد أننا سنشهد انتعاشًا هادفًا على المدى الطويل”، هذا ما قاله Kenichi Tanaka، رئيس Fujifilm (China) Investment Co.، Ltd، حسبما ذكرت شينخوا.

من المسلم به أن المعركة الشاقة ضد الفيروس على مدى السنوات الثلاث الماضية تسببت في بعض الاضطرابات. لكن الاقتصاد الصيني تمكن من تعزيز مرونته. وفقًا للإدارة العامة للجمارك، توسعت التجارة الخارجية للسلع في الصين بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 38.34 تريليون يوان (5.78 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022.

على خلفية الحوض الاقتصادي العالمي الناجم عن الفيروس، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل سنوي متوسط قدره 4.6 في المائة من الربع الثالث من عام 2019 إلى الربع الثالث من عام 2022، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي. وبلغت نسبة الولايات المتحدة – أكبر اقتصاد في العالم – 1.6 في المائة خلال الفترة نفسها. وشهدت الدول المتقدمة الكبرى بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أقل من 0.5 في المئة.

كما حافظت الصين على مستوى تضخم منخفض نسبيًا عند 2 في المئة، وفقا لبنك الشعب الصيني. ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة تضخمًا بلغ 9.1 في المائة في يونيو 2022، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 40 عامًا. وفقًا لبيانات Moody ‘s Analytics 2022، تسبب التضخم المرتفع في قيام العائلات الأمريكية العادية بزيادة 445 دولارًا شهريًا مقارنة بالعام الماضي. في حين أن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والمأوى يضع ضغطًا إضافيًا على ملايين الأسر الأمريكية التي تعاني بالفعل من ميزانية أسرهم، فإن الصين تشهد انخفاضًا في أسعار المواد الغذائية – انخفاض بنسبة 0.8 في المئة على أساس شهري في نوفمبر، أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء.

الحقيقة تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. لا يزال الاقتصاد الصيني مرنًا وقويًا.

https://news.cgtn.com/news/ 2023-01-01/Is-China-s-economy- outlook-grim-after-COVID-19- policy-shift-No–1gezTG6B7zO/ index.html

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