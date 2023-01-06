‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): استعداد الصين لتعديل سياساتها بشأن فيروس كورونا

بكين، 5 يناير 2023 / بي آر نيوزواير / – منذ أن أعطت الصين الأولوية لاستجابتها لفيروس كورونا من سياسة صفر-كوفيد الديناميكية، شكك بعض المثقفين ووسائل الإعلام الغربي في “استعداد” الصين للقيام بالتغيير.

لا يمكن تقييم التأهب إلا من خلال النتائج المتحصلة منه – وهي في حالة كورونا، تتمثل في عدد الأرواح التي تم إنقاذها. منذ تفشي المرض، تعمل الصين على تجهيز الصينيين للتعامل مع الفيروس. تم وضع سياسة صفر-كوفيد الديناميكية لكسب الوقت بالنسبة للسلالة الأصلية الفتاكة والسلالات المتحورة اللاحقة لتصبح أقل فتكًا.

قال لي جوانجكسي، الخبير في آلية الوقاية والسيطرة المشتركة لمجلس الدول، في مقابلة إنه “بمجرد أن وصل الفيروس إلى العالم، كان شديد الخطورة. وهذا بدوره سيجعل المستشفيات وخاصة أسرّة العناية المركزة مشغولة. وهذا ما حدث في كل مكان حول العالم”. “والآن، بمجرد أن يصبح الفيروس أقل حدة، يحي موعد الحد من الإجراءات. سيكون لدينا بالتأكيد بعض الزيادات في عدد الحالات. إلا أن معدل الوفيات والنوع الفتاك من كورونا سيصبح أقل بكثير من ذي قبل”.

وفقًا لو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد انخفضت نسبة الحالات الفتاكة والحرجة من 16.47 في المائة في عام 2020 إلى 0.18 في المائة في الآونة الأخيرة.

قال جياو ياهوي، مدير قسم الإدارة الطبية بلجنة الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي في ديسمبر، إن مستشفيات كورونا المؤقتة في الصين سيتم تحديثها وتجهيزها بمزيد من القدرات العلاجية لتصبح مستشفيات فرعية مخصصة لمرضى كورونا. يوجد في الصين حوالي 138100 سرير رعاية حرجة، بواقع 10 أسرّة لكل 100000 شخص. كما يوجد إجمالي 80500 أخصائي رعاية حرجة و220000 ممرض عناية مركزة في الصين، وأكثر من 106000 طبيب و178000 ممرض قادرون على التعامل مع حالات وحدة العناية المركزة.

لحماية السكان الأكثر عرضة للإصابة، بما في ذلك كبار السن، وهو ما يمثل تحديًا خطيرًا للبلاد، أطلقت الصين اللقاح المعزز الثاني للوقاية من كورونا في 14 ديسمبر. تم طرح لقاح الاستنشاق أيضًا لأولئك الذين تأثروا أو لا يتحملون لقاح الحقن في الذراع.

كما تمت زيادة إمدادات الأدوية المضادة للأوبئة. أرسلت إدارة وسلطات الأدوية في بكين مجموعات عمل مشتركة تضم أكثر من 50 شخصًا إلى خمس شركات بيع أدوية بالجملة في بكين لتخفيف النقص في أدوية العلاج والوقاية من الأوبئة. أظهرت بيانات من شركة China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co.، Ltd أن الشركة قد زودت أكثر من 3.5 مليون صندوق من الأدوية المضادة للوباء لأكثر من 4000 عميل في بكين في الأسبوع – بما في ذلك 300 مستشفى وأكثر من 2200 مركز صحي مجتمعي وأكثر من 1500 من صيدليات البيع بالتجزئة.

في شنغهاي، طُلب من عيادات الحمى في 145 مستشفى ثانوي وعالي المستوى أن تظل مفتوحة بكامل قوتها. في مقاطعة تشجيانغ، تم افتتاح مستشفيات الإنترنت في بعض المدن للاستجابة للطلب المتزايد على التشخيص والعلاج في عيادات الحمى.

الوقاية والمكافحة هي عملية إنشاء المؤسسات وتعزيز القدرات الطبية للتعامل مع المواقف المتطورة. تكيفت الصين بسرعة مع الوضع الحالي وأدخلت تعديلات على أساس ردود الفعل من الجمهور والمجتمع الطبي. ويعكس التغيير في السياسة حقيقة أن الصين مستعدة لتحمل ما يخبئه المستقبل.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-12-31/Is-China-prepared- for-shift-in-COVID-19- policies-Yes–1gcS2Uz1GYE/ index.html