‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ: الصين تتطلع إلى تنمية شاملة ومنفتحة لآسيا والمحيط الهادئ وتحث على الارتقاء الاقتصادي الإقليمي

ومع ذلك، يقول مراقبون إن المنطقة لا تزال نقطة مضيئة نسبيًا في اقتصاد عالمي يتضاءل بشكل متزايد. في قمة الرؤساء التنفيذيين الجارية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن ثقته في الحيوية الاقتصادية للمنطقة، واصفًا إياها بأنها “حزام النمو الأكثر ديناميكية”.

وفي مواجهة الصعوبات والعقبات الحالية، اقترح شي ثلاثة مسارات للتنمية بما في ذلك “التنمية السلمية” و”الانفتاح والشمولية” و”التضامن” في خطاب مكتوب في القمة.

وقال شي أمام القمة “أكثر من أي شيء آخر، نأمل نحن الصينيين أن نرى السلام والاستقرار”.

وشدد على أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست الفناء الخلفي لأحد ويجب ألا تصبح ساحة لمنافسة القوى الكبرى. وقال “لن يسمح الشعب أو عصرنا بأي محاولة لشن حرب باردة جديدة” بينما حث على التعاون الإقليمي الشامل والمربح للجانبين برؤية بعيدة النظر.

شي يحث على الارتقاء الاقتصادي الإقليمي

وتمثل اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ البالغ عددها 2.9 مليار نسمة، أو ما يقرب من 40 في المائة من سكان العالم، حوالي نصف التجارة العالمية وأكثر من 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وقال شي في القمة إنه في مواجهة التطورات الجديدة، يتعين على أعضاء أبيك الاستفادة من التجارب والدروس السابقة، والاستجابة لتحديات العصر، ودفع التكامل الاقتصادي الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بثبات.

وأشار إلى أهمية وجود سلاسل صناعية وسلاسل توريد “مستقرة ودون عوائق”، رافضًا محاولات تعطيل أو “تفكيك” السلاسل التي تشكلت في المنطقة على مدى سنوات عديدة. وأشار إلى أن ذلك لن يؤدي إلا إلى وصول التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ إلى طريق مسدود.

وكرر الرئيس الصيني فكرة “الانفتاح”، قائلًا إن “إغلاق الباب” لا يمكن إلا أن يترك وراءه واحدًا. وشدد أيضًا على ارتفاع مستوى الاتصال. وقال “ستعمل الصين بنشاط على تعزيز التكامل بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجيات التنمية للأطراف الأخرى لبناء شبكة ربط عالية الجودة في آسيا والمحيط الهادئ”.

شي يؤكد التزام الصين بتنمية آسيا والمحيط الهادئ

والصين، بوصفها عضوًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتطلع إلى تقاسم مكاسبها الإنمائية مع الآخرين في المنطقة. وقال شي إن بلاده ملتزمة بتعزيز بناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ ذي مستقبل مشترك، وتعهد بتحمل المزيد من المسؤوليات في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين.

وتعهد الرئيس الصيني بمسار جديد للحفاظ على الانسجام بين الإنسانية والطبيعة في السعي لتحقيق التحديث الصيني. وقال شي أمام القمة “كانت الصين من بين الدول التي حققت أسرع خفض لكثافة الطاقة في العالم”.

وشدد أيضًا على الأمل في عالم يسوده السلام. وأضاف “سنقف بحزم على الجانب الصحيح من التاريخ. سنبقى ملتزمين بالسلام والتنمية والتعاون وتقديم المنفعة المتبادلة. وسنسعى جاهدين لحماية السلام والتنمية العالميين بينما نسعى إلى تحقيق تنميتنا الخاصة، وسنقدم مساهمة أكبر في السلام والتنمية العالميين من خلال تنميتنا الخاصة”.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-11-17/APEC-meeting-China- eyes-open-inclusive- development-for-Asia-Pacific- 1f2q42PedlS/index.html