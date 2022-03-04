‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): إن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين في بكين تتعدى كونها مجرد فعالية رياضية

كانت تشانغ عضوًا مهمًا في الوفد الذي تقدم بعرض استضافة بكين لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2022. وبحسب قولها، فقد ساعدت دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين في بكين لعام 2008 بشكل كبير في تعزيز تطوير الجهود المبذولة فيما يتعلق بذوي الإعاقة في الصين. ومنذ عام 2016، شهدنا تقدمًا مستمرًا في رياضات المعاقين الشتوية في الصين، حيث ارتفع عدد الرياضيين من أقل من 50 إلى أكثر من 1000، يشاركون في جميع الفعاليات الرئيسية للألعاب الشتوية.

وحول جهود الصين لاحتضان دورة الألعاب الأوليمبية للمعاقين في بكين 2022، قالت تشانغ إن البلاد قامت باستعدادات كاملة، بدءًا من إنشاء فريق باراليمبي شتوي تنافسي إلى بناء ساحة رياضات الجليد الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والعديد من مرافق الوصول الجديدة الأخرى.

وبصفتها الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأوليمبية للمعاقين لعام 2022، فإن الصين عازمة على بذل المزيد نحو تطوير العمل المتعلق بالإعاقة، وتحسين المستوى العام لرياضات المعاقين، وتشجيع المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الألعاب الرياضية. وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت من أوائل الدول التي دعت إلى وضع اتفاقية للأمم المتحدة لحماية حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وكانت من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما بُذلت، في الوقت نفسه، جهودًا نشطة لتعزيز إدراج قضايا الإعاقة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوجزت تشانغ القول بأن الألعاب البارالمبية تلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة الوعي الاجتماعي. ومهَّد نجاح دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين في بكين لعام 2008 الطريق لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين 2022 لتوفير منصة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أحلامهم وإبراز مثابرتهم وتصميمهم وإمكانياتهم للعالم بأسره.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-03-03/Beijing-Winter- Paralympic-Games-reflect-more- than-just-sports-184V8bTG5nq/ index.html