‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): أكثر استقرارًا وازدهارًا واستدامة: ترسم الصين وتايلاند اتجاهات جديدة للعلاقات الثنائية

بكين، 22 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أُو تشا يوم السبت في بانكوك بتايلاند: “إن الصين وتايلاند قريبتان كأنهما من أسرة واحدة”.

وبمناسبة الذكرى العاشرة للشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وتايلاند، قال شي إن الصداقة التقليدية بين البلدين استمرت في الازدهار، وتعمق التعاون الاستراتيجي الشامل بينهما، ودخلت العلاقات الثنائية مرحلة جديدة من التنمية.

وقال شي إن الصين، التي تقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، مستعدة لإضافة معنى جديد للصداقة، وفتح حقبة جديدة من العلاقات الثنائية، وتحقيق المزيد من الفوائد لشعبها.

وقال شي إن وجود مجتمع بين الصين وتايلاند أكثر استقرارا وازدهارا واستدامة مع مستقبل مشترك، سوف يرسم الاتجاهات المستقبلية للعلاقات، بينما يستعد البلدان للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وتايلاند في عام 2025.

أكثر استقرارًا

يساعد تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والدعم على بناء مجتمع صيني وتايلاندي أكثر استقرارًا ومصيرًا مشتركًا.

وفيما يتعلق بالقضايا المبدئية الرئيسية المتعلقة بالسيادة الوطنية والتوحيد وسلامة الأراضي، أكد البلدان مجددا التزامهما بمواصلة تعزيز الثقة والتفاهم والدعم المتبادلين، وفقا لبيان مشترك صدر يوم السبت.

يحترم الجانب الصيني الاستقلال الوطني لتايلاند وسيادتها وسلامة أراضيها. يؤيد الجانب التايلاندي بقوة سياسة الصين الواحدة، ويعترف بتايوان باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الصين، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، ويدعم مبدأ “دولة واحدة ونظامان” للصين.

تشترك الصين وتايلاند في مصالح مشتركة واسعة في العديد من الجوانب في الحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وسوف تستكشف الصين وتايلاند التعاون في إطار مبادرة الأمن العالمي وتحافظان على التواصل والتنسيق الوثيقين في معالجة آثار التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية مثل وقال البيان إن الإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني.

أكثر ازدهارًا

وقال شي خلال لقائه مع برايوت، إن الجانبين بحاجة إلى السعي إلى مزيد من التآزر بين استراتيجيات التنمية الخاصة بهما والعمل المشترك على تعزيز تعاون الحزام والطريق عالي الجودة لتحقيق نتائج جديدة.

وأشار شي أن الجانبان يحتاجان إلى تعزيز التعاون في المجالات التقليدية مثل الاستثمار والتجارة والسياحة والبنية التحتية والمجمعات الصناعية، وفي الوقت نفسه تنمية مجالات نمو جديدة ودفع التقدم في مجالات جديدة من التعاون مثل الاقتصاد الرقمي ومركبات الطاقة الجديدة والابتكار التكنولوجي.

وقال شي “نحن بحاجة إلى تسريع التعاون الثلاثي في مجال السكك الحديدية بين الصين وتايلاند ولاوس، ودفع آفاق ممر تنمية الاتصال بين الصين وتايلاند ولاوس، وتعزيز الترابط المادي للبنية التحتية كمحور رئيسي”، مضيفا أنه يتعين على البلدين تعزيز الترابط المؤسسي في مجال الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي وتوسيع تصدير المنتجات الزراعية والتهميش التايلاندية عالية الجودة إلى الصين.

وقال شي إن الصين مستعدة للعمل مع تايلاند والأطراف الأخرى في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ( RCEP ) من أجل تنفيذها عالي الجودة، بحيث يُحقق أكبر ترتيب لمنطقة التجارة الحرة في العالم المزيد من الفوائد.

أكثر استدامة

إن إثراء العلاقات الشعبية والجانب الثقافي للمجتمع الصيني-التايلاندي بمستقبل مشترك هو ما يجعل العلاقات الثنائية أكثر استدامة.

قال شي: “نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتخفيف من حدة الفقر والمجالات الأخرى المتعلقة بمعيشة الناس، وتبادل الخبرات في مجال التخفيف من حدة الفقر والتنمية من خلال طرق مختلفة، وتعميق التعاون في مجال التخفيف من حدة الفقر بين البلدين، والقيام بمزيد من الأمور العملية من أجل رفاهية الشعب ومجتمعاتهم”.

وقال شي إنه يتعين على البلدين أيضا تعزيز التبادلات الشبابية، وتقريب قلوب الشعبين، وزيادة تقاربهما.

اتفق الجانبان إدراكًا لأهمية توسيع التعاون في المجالات التي تدعم التنمية المستقبلية، مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وأمن سلسلة التوريد، على أنهما سيوسعان الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي لتحقيق لتحقيق تنمية عالية الجودة.

وقال البيان إن الجانب التايلاندي يتطلع إلى الترحيب بالسياح من الصين بعد تخفيف إجراءات السفر في الصين، وأعرب عن تقديره للجانب الصيني للسماح له بالعودة التدريجية للطلاب التايلانديين إلى الصين لمواصلة دراستهم.

وذكر البيان أن الجانبين سيتعاونان على تنشيط السياحة عالية الجودة وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والمعلومات وبين المدن الشقيقة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاستدامة.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-11-20/China-Thailand- chart-new-directions-of- bilateral-relations- 1f5UIJKm1mo/index.html