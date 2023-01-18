‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): أثبتت لقاحات كوفيد-19 الصينية أنها آمنة وفعالة من خلال التجارب والبيانات

خيارات مختلفة

الصين هي الدولة الوحيدة التي في حوزتها لقاحات كوفيد-19 التي تم تطويرها عبر طرق تقنية متعددة – فهي تعمل بطرق مختلفة.

بالإضافة إلى لقاحات الرنا المرسال mRNA التي تستخدم تقنية جديدة كمنتج فايزر Pfizer Inc ، يمكن للناس أيضًا اختيار اللقاحات التقليدية المعطلة التي تم اختبارها جيدًا، والتي تبين أنها السائدة في الصين.

كما صنعت الشركات الصينية لقاحات ناقلات فيروسية ولقاحات بروتينية فرعية لمنح الناس المزيد من الخيارات.

بالإضافة إلى آلية العمل، تأتي اللقاحات الصينية أيضًا بأشكال مختلفة – الأمصال، وأجهزة الاستنشاق، وبخاخات الأنف – في حال كنت تفضل أحدها.

في المجموع، يوجد حاليًا 13 منتجًا للقاحات متوفرًا في الصين.

السلامة أولا

قال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، في مؤتمر صحفي دوري كل يوم الجمعة:”إن الصين تضع دائما سلامة اللقاحات في المقام الأول”. “اللقاحات المصنوعة في الصين لديها سجل سلامة جيد مع معدل حدث سلبي منخفض بشكل عام.”

لقد أخذ المليارات من الناس الأمصال الصينية، وهو دليل قوي على سلامة اللقاحات. اعتبارًا من 12 يناير/كانون الثاني، تناول أكثر من 1.3 مليار شخص في الصين أكثر من 3.4 مليار جرعة من اللقاحات، وأكثر من 241 مليون منهم تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وفقًا لإحصاءات المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ( CDC) ، تم الإبلاغ عن 188 حالة من ردود الفعل السلبية الشديدة في البر الرئيسي الصيني، في الفترة الممتدة من 15 دجنبر/كانون الأول 2020 إلى 30 أبريل/نيسان 2021، من بين ما مجموعه 265 مليون جرعات لقاح كوفيد-19 أعطيت، بمعدل 0.07 لكل 100000 جرعة. وصف المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ( CDC ) المعدل بِـ “نادر للغاية”.

ثلاثة من منتجات اللقاحات الصينية مدرجة في قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية ( WHO ). كورونافاك CoronaVac من سينوفاك Sinovac هو اللقاح الوحيد في القائمة الموصى باستخدامه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وأربع سنوات. في غشت/آب 2022، تمت الموافقة على كورونافاك CoronaVac من قبل المنظمين في تشيلي وهونج كونج الصينية لاستخدامه على الرضع البالغين من العمر ستة أشهر.

فعالية قوية

بموجب القانون في الصين، يجب أن يخضع اللقاح لتجارب سريرية من أجل الحصول على موافقة الحكومة، والتي يجب خلالها إثبات فعاليته علميًا. تم اختبار العديد من اللقاحات الصينية، مثل منتجات من سينوفارم Sinopharm وسينوفاك Sinovac ، بين أعراق مختلفة من الناس.

في تجربة المرحلة الثالثة من كورونافاك CoronaVac في تركيا والتي شملت أكثر من 10000 شخص، أسفرت جرعتان من اللقاح عن فعالية بنسبة 83.5 في المائة. قال الباحثون إن اللقاح “له فعالية عالية مع سلامة جيدة ومظهر تحمّل”.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أظهرت تجربة المرحلة الثالثة الكبيرة متعددة البلدان للقاح سينوفارم Sinopharm أيضًا فعالية بنسبة 79 في المائة ضد الاستشفاء، وهي نسبة عالية بما يكفي للحصول على توصية من المنظمة.

عندما أدرجت منظمة الصحة العالمية أول لقاح صيني للاستخدام في حالات الطوارئ في ماي/أيار 2021، قال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنهم أدرجوا المنتج “لسلامته وفعاليته وجودته”.

بالمقارنة مع اللقاحات الأخرى التي صنعتها موديرنا Moderna وفايزر Pfizer خلال ذلك الوقت، كان للقاح غير النشط من الصين ميزة: يمكن تخزينه ونقله في ثلاجة عادية بدرجة حرارة تترواح بين 2 و8 درجة مئوية. وهو مناسب بشكل خاص للبلدان النامية التي ليس لديها مرافق تخزين ونقل للقاحات كافية لتخزين كميات كبيرة من اللقاحات في درجات حرارة منخفضة.

مساعدة العالم

تبرعت الصين وصدرت كمية كبيرة من لقاحات كوفيد-19، وفاء بمسؤوليتها الدولية، خاصة عندما قامت بعض الدول الأكثر تقدمًا بتخزين اللقاحات لشعبها.

وفقًا لتحليلات البيانات Airfinity ، لم تصدر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيًا من مخزون لقاحهما تقريبًا بحلول نهاية مارس/آذار 2021. حث إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا حليفة الولايات المتحدة، الولايات المتحدة على إسقاط قيودها على تصدير لقاحات كوفيد-19ومكوناتها في ماي/أيار 2021، عندما تلقى أكثر من نصف الأشخاص في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل.

تلقت أكثر من 120 دولة ومنظمة دولية أكثر من 2.2 مليار جرعة من اللقاحات المصنوعة في الصين. استخدم الأشخاص في أكثر من 100 دولة منتجات اللقاحات الصينية، من بينهم قادة أكثر من 30 دولة.

اللقاحات الصينية هي إنجازات ثمينة في حرب البلاد ضد كوفيد-19، والتي استفاد منها أيضًا الناس في العديد من البلدان الأخرى. لا ينبغي أن تتشوه هذه المساهمات أو تفقد مصداقيتها.

الرابط: https://news.cgtn.com/news/ 2023-01-17/China-s-COVID-19- vaccines-proven-safe- effective-by-trials-and-data- 1gFeDhuFJ0k/index.html