‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي أن): الصين تتخذ إجراءات ملموسة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي

بكين، 20 أيلول/سبتمبر 2022 / PRNewswire / – في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها مؤخرًا في سمرقند، أعربت الصين عن استعدادها للعمل مع دول العالم لتعميق التعاون العملي في مجالات مثل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والمحافظة على استقرار سلاسل التوريد.

والجهود جارية بالفعل في هذا المجال. فقد انطلق المنتدى الدولي حول سلاسل التوريد والصناعات المرنة والمستقرة في مدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين يوم الاثنين.

ويهدف المنتدى، الذي يعمل كمنصة يمكن لأصحاب المصلحة الصناعيين العالميين من خلالها تعزيز التبادلات والتعاون، إلى تحسين مرونة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية من خلال تعزيز تبادل الخبرات وبناء توافق آراء واسع، وفقًا لحكومة مقاطعة تشجيانغ.

ضمان حيوي لتعزيز الاقتصاد العالمي

تعلق الصين أهمية كبيرة على الحفاظ على مرونة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد، وقد دعت المجتمع العالمي إلى البناء المشترك لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية ومشاركتها في العديد من المناسبات.

وفي رسالة التهنئة التي وجهها إلى المنتدى، أشار الرئيس الصيني شي جنبينغ أيضًا إلى أن الحفاظ على مرونة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية هو ضمان حيوي لتعزيز تنمية الاقتصاد العالمي ويخدم المصالح المشتركة للناس على مستوى العالم.

ستعمل الصين بثبات على ضمان أن تكون سلاسل الصناعة وسلاسل التوريد سلعًا عامة بطبيعتها، وتحمي أمن واستقرار سلاسل التصنيع والتوريد، وتتخذ إجراءات ملموسة لتعميق التعاون الدولي في الصناعة وسلاسل التوريد، وضمان استفادة الناس من جميع البلدان من ثمارها، كما قال شي.

الصين مستعدة لبذل المزيد من الجهد

خلال النصف الأول من العام، بُذلت جهود حثيثة لتهدئة سلاسل الصناعة والتوريد، وتعزيز زخم انتعاش الاقتصاد الصناعي، حيث تعطلت أنشطة المصانع، وظهرت الاختناقات اللوجستية في بعض المناطق بسبب الوباء، وفقًا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في البلاد.

وبفضل هذا الجهد، حافظ الاقتصاد الصناعي على نمو الانتعاش. فمن شهر كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو من هذا العام، زادت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد بنسبة 3.5 ٪ على أساس سنوي، وفقًا للوزارة.

وقال شي في رسالته إن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى لاغتنام الفرص الجديدة التي أتاحتها أحدث ثورة علمية وتكنولوجية والتحول الصناعي لبناء نظام عالمي صناعي ونظام سلاسل توريد يكون آمنًا ومستقرًا وسلسًا وفعالًا ومفتوحًا. وشاملة ومفيدا لكل الأطراف.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-09-19/Xi-sends- congratulatory-letter-to- forum-on-industrial-supply- chains-1dse5hIiRIQ/index.html