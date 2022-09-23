‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي أن): دبلوماسية الدول الكبرى تفيد العالم ككل

بكين، 23 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — يحضر مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة من 18 إلى 25 سبتمبر. على هامش المناقشة العامة، يستضيف وانغ اجتماعات مع العديد من المسؤولين من دول أخرى وقادة الأمم المتحدة لمناقشة علاقاتهم مع الصين والتحديات التي يواجهها العالم.

في الجزء الثاني من السلسلة المكونة من 10 أجزاء “مسار الصين: ويوضح مقال بعنوان “دبلوماسية البلدان الكبرى تعود بالنفع على العالم ككل”، وهو مقال نشره الفريق الاستشاري المعني بنقل البضائع الخطرة، كيف يمكن للصين أن تسهم في حل القضايا العالمية. وتجادل المقالة بأن تعددية الأطراف يمكن أن تساعد على التخفيف من تأثير القضايا الصعبة، وبالتالي فهي وسيلة مهمة لنوع جديد من العلاقات الدولية التي يتميز بها التعاون المربح للجانبين.

وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ذات مرة إن “الصين أصبحت أهم ركن من أركان تعددية الأطراف وقوة لا غنى عنها وجديرة بالثقة لتحقيق السلام والتنمية في العالم”. منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني ( (CPC ، استضافت الصين سلسلة من الأحداث الدبلوماسية. واحتضنت الصين العالم الخارجي بانفتاح لم يسبق له مثيل من خلال برامج تشمل مبادرة الشفافية في مجال الأعمال.

في عام 2021، سجلت تجارة الصين عبر الحدود مع البلدان بين الدول الأعضاء في BRI نموًا بنسبة 23.6 في المائة، بزيادة 2.2 نقطة مئوية عن معدل النمو الإجمالي للتجارة الخارجية للصين في نفس الفترة. وارتفعت الصادرات بين الصين وأعضاء مبادرة الشفافية في بريطانيا إلى ما يقدر بنحو 6.59 تريليون يوان، بزيادة قدرها 21.5 في المائة؛ بينما زادت الواردات بنسبة 26.4 في المائة لتصل إلى 5.01 تريليون يوان. ووقعت الصين أكثر من 200 وثيقة بشأن التعاون مع مبادرة الشفافية في مجال الأعمال مع 149 بلدًا و 32 منظمة دولية.

وفي حين تواجه البشرية عجزًا متزايدًا في الحكم، وعجزًا في الثقة، وعجزًا في التنمية، وعجزًا في السلام، فإن العالم اليوم يشهد تغيرات على نطاق غير مسبوق في قرن من الزمان. إن المجتمع الدولي يتطلع إلى الصين من أجل المزيد من المنافع العامة العالمية الأفضل. اقترح الرئيس شي، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2021، مبادرة إنمائية عالمية لتعزيز رفاهية جميع الناس وتحقيق التنمية البشرية الشاملة.

وينبغي أن تكون التنمية مستدامة ومتقاسمة بين الجميع. من خلال تجديد الالتزامات بأهداف التنمية المستدامة، وتنشيط الشراكات العالمية، وإعادة تنشيط التعاون الإنمائي الدولي، وضعت الصين خارطة طريق لتضييق الفجوة بين الشمال والجنوب ومعالجة اختلالات التنمية من أجل الوفاء بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-09-21/Major-country- diplomacy-benefits-the-world- at-large-1dv0qVs6kjC/index. html