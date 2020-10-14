شبكة تلفزيون الصين الدولية: بينج ليوان تبعث برسالة تهنئة إلى جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء

بكين، 14 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أرسلت السيدة الأولى للصين، بينج ليوان، المبعوثة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للنهوض بتعليم الفتيات والنساء، رسالة تهنئة إلى جائزة اليونسكو عبر فيديو مسجل في 12 أكتوبر.

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وأعربت بينج في رسالتها عن تهنئتها للفائزين بالجوائز من سريلانكا وكينيا. في عام 2015، أطلقت الصين جائزة تعليم الفتيات والنساء مع منظمة اليونسكو، وذكرت بينج أن هناك ملايين الأشخاص الذين يكرسون حياتهم لتعليم الفتيات والنساء في الصين.

تشانغ جويمي هي واحدة منهم. وهي معلمة درّست في المناطق الجبلية الفقيرة بمقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين لأكثر من 40 عامًا. وقد أسست أول مدرسة ثانوية للبنات في الصين من الرسوم الدراسية، والتي تساعد العديد من الفتيات الصغيرات من الأسر الفقيرة في الحصول على التعليم.

وخلال هذا العام، أجبر 1.5 مليار طالب على تعليق الدراسة بسبب جائحة كوفيد-19، وفقًا لما ذكرته بينج، وقد جاء هذا بالتأثير على الفتيات بشكل واضح وخاص. إننا نحتاج إلى التوصل إلى طرق لمساعدة هؤلاء الفتيات على العودة إلى المدرسة حتى لا يتخلفن عن الركب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد صرحت بينج أن ثلاثة وستين في المائة من البالغين الأميين حول العالم هم من النساء، كما أن تعليم الفتيات والنساء له فائدة عظيمة للحاضر والمستقبل. وأضافت بينج أن الصين ستواصل العمل مع اليونسكو لضمان نجاح جوائز تعليم الفتيات والنساء من 2021 إلى 2025، وستقدم مساهمات أكبر لتعزيز تعليم الفتيات والنساء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شكرت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، الحكومة الصينية لدعم إنشاء جوائز تعليم الفتيات والنساء.

تُكرم جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء المساهمات المتميزة والمبتكرة التي قدمها الأفراد والمؤسسات والمنظمات للنهوض بتعليم الفتيات والنساء.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=TPjuForXu8U