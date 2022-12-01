شباب العالم يتحدثون عن إحداث فرق 

بكين، 1 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — قال غيريسو داغماويت ميسفين في نهائي مسابقة الصين اليومية الرابعة للحزام والطريق للشباب الناطقين باللغة الإنجليزية التي عقدت عبر الإنترنت من 26 إلى 27 نوفمبر: “يجب أن نقوم بدورنا من خلال إيجاد شغفنا، والحلم الكبير، ثم البدء ببساطة، وحب الآخرين على طول الطريق، ويمكننا بالتأكيد أن ننقل تأثيرنا على العالم إلى مستوى آخر تمامًا”.

وكان مسفين (24 عامًا) من إثيوبيا ووانغ جيشينغ (21 عامًا) من الصين وغابرييلا مادومبوي (19 عامًا) من جنوب أفريقيا الفائزين الثلاثة من بين ستة متسابقين وصلوا إلى النهائي. وشارك في الدور نصف النهائي ما يقرب من 40 شابًا في أكثر من 30 بلدًا ومنطقة.

وفي معرض حديثهم عن موضوع “الشباب الذين يحدثون فرقًا”، تحدث جميع المتأهلين للتصفيات النهائية عن كيفية مساهمة الشباب في جعل العالم مكانا أفضل من خلال اقتراح وإجراء تغييرات إيجابية.

في خطاب وانغ، يدعو الشباب من كل شبر وشق في العالم للمساهمة في مستقبل أفضل لهذا الكوكب لجميع البشر للمشاركة. “أعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا يمكن للشباب ويجب أن يصنعوه.”

وقال مادومبوي: “إن الشباب يرون العالم من خلال عدستك الخاصة، وهي عدسة غير مضطربة لم تلطخها قيود الواقع”. “التفاؤل، الأمل، الشجاعة، المثالية، الطاقة – هذه هي الطريقة التي أرى بها الشباب.”

وفي ختام المسابقة النهائية، تحدث أحد القضاة، وهو مارك ليفين، الأستاذ بجامعة مينزو الصينية، بشكل كبير عن هذا الحدث والمتسابقين.

“كانت هذه منافسة فريدة من نوعها ومثيرة للاهتمام وغنية بالمعلومات. جاء الناس من جميع أنحاء العالم. “.

كانت مسابقة الصين اليومية للشباب الحزام والطريق للناطقين باللغة الإنجليزية، التي أقيمت لأول مرة قبل ثلاث سنوات، منصة عامة مهمة للشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وتعميق التفاهم المتبادل وصقل مهاراتهم في مجال الاتصالات. وقد اجتذب الحدث السنوي مشاركين من 51 بلدًا ومنطقة.

وقد بدأ حدث هذا العام في يناير. وعقدت جولات أولية دون اتصال بالإنترنت في ماليزيا وروسيا وصربيا وجنوب أفريقيا وتسع جامعات في الصين. مع انتهاء حدث هذا العام، سيحصل المتسابقون على فرصة للمشاركة في المزيد من الأنشطة حتى يتمكنوا من اكتساب فهم أعمق للصين لغويًا وثقافيًا.