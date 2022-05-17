‫ شاشة مضبوطة بدقة، تجربة مثالية – تلفزيون توشيبا M550

هونج كونج، 16 مايو 2022 / PRNewswire / — تم تسعيرها في النطاق المتوسط مع عدد كبير من الميزات المتميزة المغلفة بها، سجلت سلسلة تلفزيون توشيبا 4K UHD M550 زيادة مذهلة في المبيعات بنسبة 65.7% للربع الأول من هذا العام. إنها واحدة من أحدث عروض الحرفيين في السوق التي تتطلب باستمرار أن يكون التلفزيون أكثر من مجرد تلفزيون.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى ميزات M550 ‘s HDR (النطاق الديناميكي العالي)، والتي تمتد هنا لتشمل تقنية ترقية الذكاء الاصطناعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تلفزيونات توشيبا. مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدربة جيدًا المصممة لتقربك من الواقع الدقيق في اللون الطبيعي.

داخل اللوحة، تتميز مناطق التعتيم المحلية بالتلفاز بميزة رائعة لاستعادة النسيج الناعم، وتعمل أيضًا في الوقت الفعلي لاكتشاف وإعادة بناء أي صورة يحتمل أن تكون غير مثالية، مما يحمي تجربة المشاهدة الخاصة بك من العيوب غير المرحب بها في جودة الصورة.

إضافة لمسة أخيرة من التزيين على سلسلة M550 ، جنبًا إلى جنب لدعم الميزات المتعددة لتقنية ترقية 4K للتلفزيون هو حضور Dolby Vision الواضح. صُممت Dolby Vision باستخدام مجموعة من قياسات الأداء الأكثر صرامة، وتقوم بتحسين المحتوى تلقائيًا وعفويًا، وتتحقق من كل مشهد للتأكد من أن الصور التي تنتهي على شاشتك ترقى إلى الإمكانات الموعودة للتلفزيون، وتصل إلى أدق التفاصيل، طوال كل ثانية من تجربتك، مع الحفاظ على وفائها بالحالة الطبيعية للصور.

بالإضافة إلى استكمال جودة الصورة، يعد الصوت أيضًا مهمًا للكتابة عنه فقط. مزودة بنظام REGZA Power Audio الجديد، حيث يتم تحسين كل ملعب لإعادة إنشاء واقعيته الطبيعية؛ إلى جانب التحسين الصوتي من Dolby Atmos ، فإن هذا النظام الصوتي الغامر بشكل كبير سيمنحك متعة صوتية نقية.

مع تقنية 4K المتطورة التي تقود السعي الدؤوب ل Dolby Vision للحصول على جودة صورة مثالية ونظام الصوت المحيطي الغامر من REGZA ، يوضح تلفزيون M550 التزام توشيبا بتقديم تجربة مشاهدة بأسعار معقولة أكثر مما هو عليه، في الوقت نفسه، لا شيء أقل إثارة للإعجاب في الميزات الواضحة عند مقارنتها بسلاسل العلامة التجارية المتطورة.

لمعرفة المزيد عن سلسلة M550 أو أحدث منتجات العلامة التجارية التي تقدم أروع التجارب السينمائية، ترقبوا أخبار Toshiba TV على وسائل التواصل الاجتماعي: Facebook , Instagram , Twitter , YouTube .

(ملاحظة: REGZA غير متوفر في البرازيل)

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1817609/image_5022994_ 38168180.jpg