شاريت أصبحت المصدر الإعلامي الأسرع نموًا على مستوى العالم

تحتل شركة شاريت المرتبة الأولى فيما يتعلق بالنمو بين مصادر الوسائط على مستوى العالم في إصدار 11 لمؤشر الأداء من آبس فلاير (AppsFlyer Edition XI of the Performance Index)

سنغافورة،, 16 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — تبوأت شركة شاريت (SHAREit) وتطبيقها، لاكتشاف المحتوى العالمي والاستهلاك والمشاركة، المرتبة الأولى عالميًا من حيث النمو بين مصادر الوسائط وفقًا للإصدار الحادي عشر (Edition XI) الذي تم إصداره مؤخرًا من مؤشر أداء آبس فلاير (AppsFlyer Performance Index)[1]. شهدت المنصة معدل نمو هائلًا بلغ 160% في عمليات تثبيت التطبيقات في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بإصدار النصف الثاني من عام 2019 من نفس التقرير. جاء هذا الارتفاع مصحوبًا بزيادة كبيرة في قاعدة عملاء التطبيق مما ساعده على تأمين المركز الأول في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

يأتي هذا الإنجاز في أعقاب الأداء الاستثنائي لتطبيق شاريت الإصدار العاشر (Edition X) لمؤشر الأداء من آبس فلاير الذي تم بموجبه احتلال المرتبة الـ 3 والـ 5 من حيث النمو في جنوب شرق آسيا والهند على التوالي. أما مؤشر الأداء من آبس فلاير فهو بطاقة التقرير القياسية لإعلانات الأجهزة المحمولة منذ الإصدار الأول في عام 2015. ويُعد المؤشر هو أداة يستخدمها مسوقو التطبيقات، في جميع أنحاء العالم، لمشاهدة تصنيف أداء مصادر الوسائط المحمولة. ومن ثم، فإن تقدم شاريت يبرز فائدته الاستثنائية للمعلنين ويدعمه عروض المنتجات الفريدة للعلامة التجارية.

وتعليقًا على ذلك، فقد صرح السيد كرم مالهوترا، الشريك ونائب الرئيس العالمي لشاريت، قائلًا: “يُعد هذا الأمر إنجازًا مهمًا لنا في شاريت. ويسعدنا تلقي هذا التقدير من آبس فلاير ولدينا اعتقاد راسخ بأنه شهادة على العمل الجاد الذي بذلناه لتحويل شاريت إلى نظام أساسي شامل للمحتوى كما هو عليه اليوم. كما أنه أمر مشجع بشكل خاص أن نرى هذا النمو والاعتراف على الرغم من التحديات التي واجهها العالم في عام 2020 ويلهمنا أكثر للبقاء ملتزمين بالسعي لتحقيق التميز في المستقبل”.

ومن خلال قاعدة المستخدمين التي تربو على 1.8 مليار مستخدم يتحدثون 45 لغة في حوالي 200 دولة، يعد تطبيق شاريت منصة فريدة من نوعها؛ لا يوفر محتوى تنسيق قصير فحسب، بل يوفر أيضًا مجموعة واسعة من الألعاب في التطبيق، مما يجعله محطة واحدة تسوق لاحتياجات المستخدم الترفيهية الرقمية. وإلى جانب كل ذلك فإن شركة شاريت تعمل بسلاسة عبر الإنترنت وفي وضع غير متصل بالإنترنت مع تزويد المسوقين بجمهور متزايد كبير. وبالإضافة إلى ذلك، تُعد شاريت أول نظام بيئي يشترك مع جوجل بلاي (Google Play) للتحقق والمصادقة وإسناد كل تطبيق من تطبيقات النظير للنظير (peer 2 peer – الند للند أو القرين للقرين أو النظير للنظير وهي عملية تبادل الملفات والبيانات بين جهازين شخصيين على شبكة الإنترنت) إلى دعم الشراكات المستقرة مع عملائه. ومن خلال الاستفادة من نطاقها الواسع وملفها الديموغرافي الفريد، تقدم شاريت حلولًا إعلانية لمساعدة العلامات التجارية من عدد من المجالات مثل الألعاب والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الفائقة وما إلى ذلك لتحقيق أعلى التصنيفات.

نبذة عن شاريت:

شاريت هي شركة تقنية عالمية توفر وظائف اكتشاف المحتوى والاستهلاك والمشاركة لمستخدميها. وفقًا لشركة آب آني (AppAnnie)، كان تطبيق شاريت هو التطبيق السادس الأكثر تنزيلًا في عام 2019 عبر متجر تطبيقات أبل آي أو إس (Apple iOS) ومتجر جوجل بلاي. تتمتع شركة شاريت بنطاق واسع من المستخدمين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم وأكثر من 500 مليون من المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) يعملون بـ 45 لغة مختلفة.

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