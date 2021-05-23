شاحنات يو دي يتم تجميعها في المملكة اليوم من أجل مملكة الغد

شاحنات يو دي (UD Trucks)، العلامة اليابانية الرائدة في مجال تصنيع الشاحنات، والتي تلبي احتياجات ومتطلبات قطاع النقل في المملكة عبر توفير حلول شاملة مع مجموعة من المركبات المتوسطة والثقيلة، يتم تجميعها الآن وبتميز في المملكة العربية السعودية، من خلال الشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات المحدودة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الزاهد، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

تُعد الشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات المحدودة المنشأة الوحيدة في العالم التي تقوم بتجميع أكبر العلاملات التجارية من شاحنات فولفو، وشاحنات رينو، وشاحنات يو دي في نفس خط الإنتاج، وهو إنجاز يؤكد إلتزام شركة الزاهد للتراكتورات بالإمتياز. فإن مجموعة الزاهد والشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات المحدودة دوما ملتزمون على خلق الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين في مصنع على مستوى عالمي في السعودية.

وتعليقاً على هذا التصريح، قال السيد ناصر بيرم، رئيس مجموعة النقل في مجموعة الزاهد: “منذ بداية رحلتنا مع شاحنات يو دي، كان هدفنا الرئيسي هو التأكد من التحاق شاحنات يو دي بمثيلاتها من الشاحنات التي “صنعت في السعودية”. وأضاف السيد ناصر: ” اليوم يمكننا القول أن يو دي قد انضمت إلى مجموعة الشاحنات التي تجمع على خط انتاج الشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات المحدودة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من بعد مرور عام من حفل إعادة إطلاق علامة شاحنات يو دي التجارية في المملكة العربية السعودية، ويسعدنا جدًا رؤية ما تم تنفيذه حسب الخطة والاستراتيجية.

قسم المركبات التجارية في شركة الزاهد للتراكتورات، يقود قطاع النقل في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية ٢٠٣٠‎، كما يلتزم بالاستثمار الدائم في الموارد البشرية، والتقنيات الحديثة خلال هذه المسيرة.

يضيف الأستاذ محمد وليد زاهد، المدير العام لقسم المركبات التجارية في شركة الزاهد للتراكتورات: “على مدار الواحد والأربعين عامًا الماضية، مثّلنا وبفخرأفضل العلامات التجارية التابعة لمجموعة شاحنات فولفو في المملكة العربية السعودية، وفي يناير٢٠٢٠، أضفنا شاحنات يو دي إلى قائمة علاماتنا الحالية التي تتضمن شاحنات فولفو ورينو. لقد شهدنا اهتماماً وطلباً كبيراً على شاحنات يو دي ويتلقى ملاك شاحنات يو دي في جميع أنحاء المملكة كل ما يحتاجونه من خدمة ودعم وتوجيه، عبر شبكة فروعنا الواسعة، والمرافق المتطورة، وخبرائنا المدربين بشكل مهني ومعايير عالية”. وتابع الأستاذ محمد حديثه قائلاً: “نظراً إلى علاقاتنا بعملائنا القائمة على الاحترافية والتميز والنزاهة، ومع أخذ التكنولوجيا اليابانية التي تميز شاحنات يو دي بعين الاعتبار؛ فنحن على ثقة من أن تجميع شاحنات يو دي في المملكة العربية السعودية سيقودنا إلى نمو مستمر في الطلب على شاحنات يو دي”.

نيابة عن العلامة التجارية لشاحنات يو دي، علّق الأستاذ مراد هدنة رئيس شاحنات يو دي في الشرق الأوسط وشمال شرق إفريقيا قائلاً: “المملكة العربية السعودية ستظل كواحدة من أكبر وأهم الأسواق لشاحنات يو دي في منطقة الشرق الأوسط، وشمال وشرق أفريقيا. ومع مهنية شركة الزاهد للتراكتورات، وخبرتهم الطويلة في مجال النقل ، وسمعة شاحنات يو دي وتراثها الياباني القوي المبني على أساس الجودة والموثوقية، فنحن واثقون من إمكانية مساهمتنا في نجاح عملائنا. خلال مراسم الإطلاق التي أقيمت في فبراير 2020، إلتزمت بأنه سيتم تجميع شاحنات يو دي قريباً في المملكة.

وها نحن اليوم، وبعد مرور۱۲ شهر، نحتفل بتجميع أول شاحنة من شاحنات يو دي في المملكة العربية السعودية!”.

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Ali Al Tarawneh

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