شاحنات بيك أب من الفئة P لشركة جريت وول موتورز المموهة رُصدت في الأسواق الدولية

سوف يتم تجهيز هذه السلسلة بأنظمة أبل كار بلاي (Apple CarPlay) وأندرويد أوتو (Android Auto)

باودينغ، الصين،, 25 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / – رُصدت مؤخرًا شاحنات بيك أب من الفئة P التابعة لشركة جريت وول موتورز المموهة في بعض الأسواق الدولية التي تدعم عجلة القيادة اليمنى (RHD).أكدت شركة جريت وول موتورز (GWM) أن اختبارات الطرق والضبط التي كانت جارية منذ شهور في الأسواق الدولية الرئيسية تقترب من نهايتها.وسوف توفر شاحنات بيك أب من الفئة P تقنية أمان ذكية محسنة.

حيث تم تجهيز شاحنات بيك آب من الفئة P بنظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA) ونظام تحذير مغادرة المسار (LDW)، بالإضافة إلى أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.ومن خلال أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، يمكن للسائقين استخدام ميزات هواتفهم المحمولة بسلاسة، مما يوفر تنوعًا أكبر ويطلق العنان لتجربة سيارة ذكية مدعومة بالإنترنت.

وباعتبار شركة جريت وول موتورز شركة عالمية مميزة في انتاج شاحنات بيك آب، فإن الفئة P تشتهر بتصميم السلامة الذكي الخاص بها، والذي يتضمن الراحة والميزات الذكية، ويلبي احتياجات المستخدم عبر مجموعة واسعة من سيناريوهات القيادة اليومية.كنموذج سائد متميز يستهدف الجدد من السائقين الخاصين، فإن هذا النموذج يحلق بعيدًا عن النطاق الحالي شركة جريت وول موتورز، مما يثري عروض منتجات جريت وول موتورز والقدرة التنافسية في الأسواق الدولية.وعلاوة على ذلك، فإن التصميم الجديد كليًا والوظائف الذكية وميزات السلامة ستعيد تشكيل نظرة المستهلكين تجاه العلامة التجارية.

كما أن الاستثمار المستمر والواسع النطاق في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لتطوير تطبيقات السيارات عالية التقنية.تمتلك شركة جريت وول موتورز قدرات متقدمة في مجالي البحث والتطوير، والتي تدعم تصميم وتطوير مجموعة نقل الحركة والشاحنات الصغيرة ومتعددة الاستخدامات المتطورة.كما تهدف الشركة إلى إنشاء 10 مراكز متخصصة في مجالي البحث والتطوير في سبع دول.تتمتع الشركة حاليًا بوجودها في اليابان والولايات المتحدة وألمانيا والهند والنمسا وكوريا الجنوبية.من خلال المقر الرئيسي للشركة في مدينة باودينغ، تغطي العلامة التجارية أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، حيث تقوم بتطوير منتجات جديدة بناءً على متطلبات السوق المحلية وتسريع استراتيجية التدويل الخاصة بها.

هذا بالإضافة إلى استمرار تعهد جريت وول موتورز باستكشاف ونشر تكنولوجيا القيادة الذاتية.وتُعد أنظمة تحذير مغادرة المسار والحفاظ على المسار الموجودة في الفئة P أول التقنيات من نوعها التي تدخل حيز الإنتاج الضخم.وقد مولت جريت وول موتورز العشرات من الشركات الجديدة الناشئة في مجال التكنولوجيا لتظهر إلى النور وتكون مؤثرة على الساحة وبغرض تشجيع المشاريع المستقلة الجديدة.بالإضافة إلى أن التطبيقات التجارية الأولية قد شوهدت مؤخرًا.

ومن أجل خدمة المستخدمين العالميين بشكل أفضل، أنشأت جريت وول موتورز نظام إنتاج عالمي مع خمسة مصانع للسيارات في باودينغ واكسوشوى وتيانجين وتشونغتشينغ، وتولا (مدينة في روسيا)؛ كما أن لديها عدة قواعد إنتاج كاملة قيد الإنشاء، كجزء من شبكة إنتاج عالمية “11+5”.

نبذة عن شركة جريت وول موتورز

شركة جريت وول موتورز هي شركة تصنيع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الشهيرة عالميًا.وقد أدرجت الشركة في بورصة هونغ كونغ في عام 2003 وبورصة شنغهاي في عام 2011.ومع أربع علامات تجارية، بما في ذلك هافال (HAVAL) و وي (WEY) و أور (ORA) و جريت وول موتورز بيك أب (GWM Pickup)، تنتج شركة صناعة السيارات كلاً من مركبات الطاقة التقليدية والجديدة وتركز على فئات سيارة رياضية متعددة الأغراض والنصف نقل.يمكن لشركة جريت وول موتورز دعم مكوناتها الأساسية بشكل مستقل، بما في ذلك المحركات وناقلات الحركة.في عام 2019، باعت شركة جريت وول موتورز 1,058,648 مركبة جديدة، بزيادة قدرها 1.43٪ على أساس سنوي، متجاوزة المليون للعام الرابع على التوالي.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب https://www.gwm-global. com/

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