سي سي إي سي سي تعقد “يوم السحابة المفتوح” حول مشروع سكة الحديد لاغوس-أيبادان

لاغوس، نيجيريا، 27 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم عقد فعالية اليوم المفتوح من قبل شركة بناء الهندسة المدنية الصينية (سي سي إي سي سي)، المرتبطة بشركة بناء سكك الحديد الصينية، يوم 24 تموز/يوليو لإطلاع الجماهير الدولية على التقدم الذي تم تحقيقه في مشروع سكة حديد لاغوس-أيبادان وحياة العمال هناك من وجهة نظر 360 درجة متعددة الأبعاد.

تم تقديم الحدث تحت شعار “العمل معًا من أجل مستقبل متصل” مع مدونات الفيديو والبث المباشر على السحابة.

يبدأ خط السكة الحديد الذي يبلغ طوله 156 كيلومترًا من لاغوس، المركز التجاري والمدينة النيجيرية الساحلية، وينتهي في مدينة إيبادان شمال شرق البلاد.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط السكة الحديد هذا العام. سيقلل وقت السفر بين المدينتين بساعتين، ويخفف الازدحام المروري، ويسهل نقل السلع في لاغوس، ويعزز التنمية الاقتصادية للمدن على طول خط السكة الحديد.

وستكون محطة السكك الحديدية في لاغوس، المصممة لاستيعاب ما يصل إلى 6000 مسافر، هي الأكبر في غرب إفريقيا.

قدم ياكوبا أدوغي، مسؤول الاتصال الخارجي بالمشروع، المشروع وقاد المشاهدين الدوليين في جولة افتراضية حول قاعة المدخل ومركز إرسال محطة لاغوس للسكك الحديدية.

تم فتح خط السكة الحديد للجمهور مجانًا في تجربة تجريبية خلال العطلات من عيد الميلاد الماضي حتى فترة الإغلاق هذا العام، وأحدث انطباعًا عميقًا على الركاب المحليين.