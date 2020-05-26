سي جي تي أن: فرص للتنمية الاقتصادية في خضم الأزمة

بكين، 26 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — جاء في تقرير لسي جي تي أن إن الرئيس الصيني شي جنغبنغ زار مستشارين اقتصاديين وطنيين من القطاعات الاقتصادية يحضرون اجتماع اللجنة المشتركة في الجلسة الثالثة للجنة الوطنية الثالثة عشرة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وصباح السبت، شجع شي جنغبنغ المستشارين السياسيين على إيجاد فرص التنمية الاقتصادية وإيلاء الاهتمام الكامل لإمكانيات الصين كأكبر سوق محتمل في العالم.

ووجه شي تعليماته عند مقابلة المستشارين السياسيين الوطنيين من القطاع الاقتصادي وانضم إلى مناقشة جماعية معهم في الدورة الثالثة للجنة الوطنية الثالثة عشرة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

كما دعا الرئيس إلى بذل الجهود من أجل مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي والقضاء على الفقر.

بناء اقتصاد عالمي مفتوح

وقال شي إن الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة حاسمة من تحويل نمط نموه وتحسين هيكله، مشيرا إلى أن آفاقه جيدة.

وقال إنه من ناحية أخرى، يتعرض الاقتصاد الصيني لضغوط ترافقها تحديات وصعوبات في الجوانب الهيكلية والمؤسسية والدورية، مضيفا أن وباء كوفيد-19قد ضرب الاقتصاد الصيني أيضا.

وأكد الرئيس أنه يجب تحليل الوضع الاقتصادي للصين من منظور شامل وعقلاني وطويل الأمد، وحث على بذل الجهود لبناء اقتصاد عالمي مفتوح.

ومن أجل دفع النمو الاقتصادي بشكل أفضل، شدد شي على الجهود المبذولة في تعزيز الابتكار في العلوم والتكنولوجيا وتسريع تطوير الصناعات الاستراتيجية الناشئة، مثل الاقتصاد الرقمي والتصنيع الذكي والمواد الجديدة.

كما أشار الرئيس أيضا إلى المرونة القوية للاقتصاد الصيني والمساحة الواسعة من السياسات والأدوات لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.

الزراعة والشركات الخاصة والتوظيف

ثم سلط شي الضوء على الدور الأساسي للزراعة، وأهمية دعم الشركات الخاصة وضمان التوظيف.

وحث شي على بذل المزيد من الجهود في الزراعة، وقال إنه بالنسبة لدولة كبيرة مثل الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، يجب عدم تجاهل أو إضعاف الدور الأساسي للزراعة.

وقال إنه بفضل الإمدادات المستمرة من الحبوب والمنتجات الزراعية والثانوية الهامة، حافظت الصين على الاستقرار الاجتماعي وسط الوباء، مؤكدا على هدف انتشال سكان الريف الفقراء من براثن الفقر.

كما شجع الرئيس الشركات الخاصة للتغلب على الصعوبات واستكشاف المزيد من الفرص في فترات مختلفة.

وقال تقرير عمل حكومي قدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية لبحثه يوم الجمعة، إن الصين ستواصل تعزيز بيئة تمكينية لتطوير القطاع الخاص وضمان وصول الشركات الخاصة على قدم المساواة إلى عوامل الإنتاج ودعم السياسات.

وفي ما يتعلق بضمان التوظيف، ساعدت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينيةأكثر من 10,000 مؤسسة تجارية رئيسية مركزية ومحلية في تجنيد ما يقرب من 500,000 شخص لضمان الإنتاج المنظم للإمدادات الطبية والضروريات اليومية في الربع الأول من العام 2020.

وطبقا للوزارة، فقد قدم برنامج للتأمين ضد البطالة لأكثر من 3 ملايين مؤسسة تجارية خاصة للحصول على إجمالي مبالغ مستردة بلغت 38.8 مليار يوان (5.48 مليار دولار أميركي)، ما أفاد حوالي 81 مليون موظف في جميع أنحاء البلاد، وفقا للوزارة.

المقال الأصلي: https://news.cgtn.com/news/ 2020-05-23/Xi-visits- political-advisors-joins- discussion-at-annual-session- QISQwuLx8A/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=upt-fxIiWwo