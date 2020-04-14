سي جي تي أن: تخطيط تقدم سير جائحة كوفيد-19

بكين، 14 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — فيما يتخذ المزيد من الدول تدابير صارمة لوقف تفشي المرض، تقوم سي جي تي أن بتخطيط مسيرة تقدم كوفيد-19 على مدى الأشهر القليلة الماضية.

الاكتشاف

منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر، بدأ الناس في ووهان يشعرون بالمرض بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

في 27 كانون الأول/ديسمبر 2019، أبلغ تشانغ جيشيان، رئيس قسم الجهاز التنفسي في مستشفى في مقاطعة هوبي، مسؤولي الصحة عن مرض معد جديد بعد علاج مرضى يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

بعد ثلاثة أيام، أظهرت النتائج المعملية لمريض في مستشفى ووهان المركزي “فيروس سارس كورونا.” والتقطت الدكتورة أي فين، رئيسة قسم الطوارئ في المستشفى، صورة للتقرير الذي سرعان ما انتشر ليصل كل أطباء ووهان.

أطلع لي وين ليانغ، طبيب العيون، زملاءه السابقين في كلية الطب على الصورة في مجموعة WeChat الخاصة، لتنبيههم إلى فيروس كوروني شبيه بالسارس.

في 31 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت لجنة الصحة لبلدية ووهان بيانا أكدت فيه 27 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي مرتبطة بسوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة، والذي تم إغلاقه في اليوم التالي.

تحديد الفيروس

ثم حددت السلطات الصحية سلالة جديدة من الفيروس كسبب للالتهاب الرئوي غير المعروف عن طريق اختبار التركيب الجيني لعينة الفيروس التي تم الحصول عليها من مريض مصاب.

في 11 كانون الأول/يناير، أفاد مسؤولو الصحة في ووهان عن أول حالة وفاة مؤكدة ناجمة عن فيروس كورونا – إذ توفي رجل يبلغ من العمر 61 عامًا من الالتهاب الرئوي الحاد في 9 كانون الأول/يناير، وكان زبونا منتظمًا لسوق هوانان للمأكولات البحرية.

وفي الوقت نفسه، ظهرت المزيد من حالات الإصابة.

في ذروة اندفاع السفر السنوي للعطلات، أمرت السلطات الصينية بإغلاق ووهان، عاصمة هوبي التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

ثم امتد الإغلاق إلى اثنتي عشرة مدينة في مقاطعة هوبي.

حالة طوارئ عالمية

في 30 كانون الأول/يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية.

في الأيام التالية، قيدت العديد من الدول دخول المواطنين الصينيين أو منعتهم من ذلك، وعلقت الرحلات المتجهة إلى الداخل وفرضت قيود سفر صارمة.

خلال فترة زمنية قصيرة، أعلنت فرنسا عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في أوروبا، في حين أبلغت كوريا الجنوبية عن أكثر من 1600 إصابة بالمرض مرتبطة بكنيسة في دايجو. وأشارت جميع الدلائل إلى تفش عالمي قادم.

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