‫‫سينيشرون الإمارات العربية المتحدة تحصل على شهادة Great Place To Work® المرموقة ® لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وبون، الهند ونيويورك، 14نوفمبر، 2022 / PRNewswire/ — سينشرون، إنك. ، وهي شركة استشارية رائدة في مجال التحول الرقمي، وقد تم الاعتراف بها كواحدة من أفضل الأماكن للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت سينيشرون على شهادة Great Place To Work® 2022 المرموقة بناء على ردود الفعل المباشرة من فريقها الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا له. بشكل عام، اعتبر 81% من الموظفين الشركة مكانًا رائعًا للعمل، مقارنة بـ 53% من الموظفين في شركة عالمية نموذجية.

Great Place to Work ® هو معهد استشاري، يجري استطلاعات رأي للموظفين لدعم الشركات في تطورها لتصبح صاحب عمل ممتاز. تعد شهادة Great Place to Work ® واحدة من أكثر العلامات احترامًا في العالم للتميز في مكان العمل. وبشكل عام، قال 89% من فريق سينيشرون في الإمارات العربية المتحدة إنهم يعاملون بشكل عادل بغض النظر عن جنسهم وأدوارهم الوظيفية. وعلاوة على ذلك، قال 97% من موظفي سينيشرون في الإمارات العربية المتحدة إنهم يشعرون بالترحيب والأمان الجسدي في العمل، في حين شعر 88% من الموظفين بأنهم تلقوا كل من الموارد والمعدات التي يحتاجونها للقيام بعملهم.

وتأتي هذه الشهادة الأخيرة من Great Place To Work ® في أعقاب العديد من الجوائز الأخرى التي حصلت عليها سينشرون، مما يدل على التزام الشركة بأن تكون مكانًا رائعًا للعمل لجميع أعضاء فريقها البالغ عددهم أكثر من 13000 في جميع أنحاء العالم. في عام 2022 ، حصلت سينشرون على شهادات Great Place To Work ® في هولندا وسنغافورة وفرنسا ولوكسمبورغ وسويسرا.

وقال سهيل باسط، رئيس سينشرون الإمارات العربية المتحدة: “نحن فخورون للغاية بثقافة شركتنا، التي تحتضن التعاون وتسعى جاهدة لضمان بيئة داعمة وشاملة حقًا، حيث يتم احترام جميع موظفينا ورعاية مواهبهم. ونحن فخورون للغاية بحصولنا على هذه الشهادة المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما وأنها تستند إلى تجارب موظفينا”. وأضاف: “أود أن أشكر موظفينا المتفانين والموهوبين الذين يعملون بلا كلل كل يوم لتنفيذ الحلول الرقمية والتكنولوجية الرائدة في الصناعة بنجاح لصالح عملائنا. وقد ساهم هذا الفريق بشكل كبير في النمو المتسارع الذي تشهده سينيشرون في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى مستوى العالم. إن شغفنا ودافعنا يغذيان فريقنا الإماراتي لمواصلة تسريع الابتكار الرقمي في المستقبل وإثبات أن العمل معًا يمكننا تحقيق أشياء مذهلة”.

وعلق ميهير شاه، المدير الإداري ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سينيشرون، قائلًا: “نحن فخورون بشكل لا يصدق بموظفينا وثقافتنا وأخلاقيات عملنا، والتي تم الاعتراف بها جميعًا على النحو الواجب من خلال شهادة Great Place To Work ® في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا، إلى جانب جوائز تقدير أصحاب العمل السابقة، فهي شهادة في حق فرقنا الرائعة حقًا، ومثابرتهم، والشغف الذي يجلبونه إلى العمل كل يوم”.

لطالما سعت سينيشرون إلى إيجاد طرق للاعتراف بأعضاء فريقها البالغ عددهم أكثر من 13000 عضو ودعمهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتفوق وبناء حياتهم المهنية. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن سينيشرون قد وفرت وصولًا مجانيًا إلى منصة التعلم والتطوير عبر الإنترنت يوديمي على مدار الساعة بالإضافة إلى التدريبات في الموقع والافتراضية التي توفر فرصًا لإعادة المهارات والارتقاء بها. وقد ساعدت برامج دعم كوفيد المتعددة والمعترف بها على نطاق واسع الموظفين على الحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية والتنقل في الوباء. احتفلت سينيشرون مؤخرًا بمرور عام على برنامج التنوع والإنصاف والشمول “نفس الاختلاف”، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من المشاريع التعاونية وبناء الفريق ودعم الفريق والأحداث والمبادرات التي تركز على تعزيز DEI في جميع أنحاء الشركة. تدعم سينيشرون أيضًا مجموعة من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تساهم في العمل الخيري الجيد الذي تقوم به المنظمات المحلية/ الإقليمية.

حول سينيشرون

في سينيشرون، نؤمن بقوة التكنولوجيا الرقمية لتحويل الشركات إلى الأفضل. تجمع شركتنا الاستشارية العالمية بين الإبداع والتكنولوجيا المبتكرة لتقديم حلول رقمية رائدة في الصناعة. تمتد تقنيات سينيشرون التقدمية واستراتيجيات التحسين إلى نهاية الاستشارات المؤسسية والاستشارات التكنولوجية، والرقمية، والسحابية و DevOps ، والبيانات، والمدفوعات، وتكامل الأنظمة، والهندسة، وخدمة مجموعة من الخدمات المالية الجديرة بالملاحظة وشركات التكنولوجيا. من خلال مبادرات البحث والتطوير في FinLabs لدينا، نقوم بتطوير حلول للتحديث، من بلوكتشين والذكاء الاصطناعي إلى نماذج علوم البيانات، والاكتتاب الرقمي، وتطبيقات الجوال أولًا، وأكثر من ذلك. على مدى السنوات ال 20 الماضية، تم تكريم شركتنا بالعديد من جوائز أصحاب العمل، تقديرًا لالتزامنا تجاه فرقنا الموهوبة. مع وجود كبار العملاء الذين يتباهون بهم، تمتلك سينيشرون قوة عاملة عالمية تزيد عن 13000، ولديها 38 مكتبًا في 17 دولة داخل الأسواق العالمية الرئيسية. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو مجتمع لينكدان .

لمعرفة المزيد عن جائزة Great Place To Work ® من سينيشرون في الإمارات العربية المتحدة لعام 2022، يُرجى زيارة:

سينيشرون – Great Place to Work

حول ® Great Place To Work

Great Place to Work ® هو معهد استشاري يدعم الشركات في حوالي 50 دولة. نجري استطلاعات رأي للموظفين والتحليل الثقافي، وندعم الشركات في تطويرها لتصبح صاحب عمل ممتاز. مسابقة أفضل أماكن العمل في Great Place to Work ® هي أكبر دراسة في العالم وأكثرها احترامًا للتميز في مكان العمل.

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رشمي جوشي

المدير المشارك للتسويق والاتصالات العالمية

سينيشرون

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أس إي سي نيوغيت المملكة المتحدة

أندرو أدي/ صوفي موريلو/ ماثيو ريدلي

Synechron@secnewgate.co.uk