“سيما جانواني فيد تستضيف أمسية خاصة للإعلان عن إطلاق مجموعة كاي بيوتي × فالغوني شين بيكوك “كاي كوتور” في الإمارات عبر علامة “نساء

“سيما جانواني فيد تستضيف أمسية خاصة للإعلان عن إطلاق مجموعة كاي بيوتي × فالغوني شين بيكوك “كاي كوتور” في الإمارات عبر علامة “نساء “سيما جانواني فيد تستضيف أمسية خاصة للإعلان عن إطلاق مجموعة كاي بيوتي × فالغوني شين بيكوك “كاي كوتور” في الإمارات عبر علامة “نساء “سيما جانواني فيد تستضيف أمسية خاصة للإعلان عن إطلاق مجموعة كاي بيوتي × فالغوني شين بيكوك “كاي كوتور” في الإمارات عبر علامة “نساء “سيما جانواني فيد تستضيف أمسية خاصة للإعلان عن إطلاق مجموعة كاي بيوتي × فالغوني شين بيكوك “كاي كوتور” في الإمارات عبر علامة “نساء “سيما جانواني فيد تستضيف أمسية خاصة للإعلان عن إطلاق مجموعة كاي بيوتي × فالغوني شين بيكوك “كاي كوتور” في الإمارات عبر علامة “نساء “سيما جانواني فيد تستضيف أمسية خاصة للإعلان عن إطلاق مجموعة كاي بيوتي × فالغوني شين بيكوك “كاي كوتور” في الإمارات عبر علامة “نساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

استضافت السيدة سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، أمسية حصرية لكبار الشخصيات في منزلها احتفالاً بإطلاق مجموعة كاي بيوتي × فالغوني شين بيكوك “كاي كوتور” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتوفّر المجموعة حالياً عبر نساء، وجهة الجمال متعددة العلامات ومتعددة القنوات، التي تأسست كشراكة بين نايكا، الشركة الرائدة في مجال الجمال ونمط الحياة في الهند، ومجموعة أباريل، الشركة العالمية ومقرها دبي. وشكّلت الأمسية محطة مهمة في مسيرة العلامة على مستوى المنطقة، مؤكدةً توجه نساء نحو تقديم تعاونات قائمة على التصميم وتحمل طابعاً ثقافياً، بما ينسجم مع تطلعات سوق الشرق الأوسط ويلبّي ذوق المستهلك المحلي.

وجمعت الأمسية الخاصة المصممين العالميين فالغوني شين بيكوك، إلى جانب فالغوني نايار، مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة التنفيذية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نايكا، إلى جانب نخبة من شخصيات المجتمع في دبي، من مشاهير وإعلاميين وصنّاع محتوى بارزين في مجالي الموضة والجمال. وجاءت الفعالية كحدث خاص ومنظم بعناية، عكس توجهاً واضحاً نحو إطلاقات تعتمد على التجربة، مع التركيز على الإبداع والحِرفية وتعزيز التواصل الحقيقي مع الجمهور، بعيداً عن أساليب الترويج التقليدية للمنتجات.

كشفت كاي بيوتي، أكبر علامة تجميل للمشاهير في الهند، والتي شاركت في تأسيسها كاترينا كيف ونايكا، عن مجموعة محدودة الإصدار بالتعاون مع دار الأزياء الهندية الرائدة فالغوني شين بيكوك. وتضم المجموعة 12 أحمر شفاه مطفي بتغطية كاملة، بتركيبة خفيفة وكريمية تمنح إحساساً مريحاً على الشفاه، إلى جانب لوحتين مميزتين للوجه، صُممتا بأسلوب فالغوني شين بيكوك الجمالي والمستوحى من غنى التراث الهندي.

وكان العرض الجمالي المستوحى من عالم المصممين من أبرز محطات الأمسية، حيث قدّم إطلالات جمالية مختارة مستوحاة من تعاون كاي بيوتي × فالغوني شين بيكوك، وجسّد بأسلوب عصري روح الحِرفية الراقية، مسلطاً الضوء على التقاء جمالية الأزياء الراقية مع مفاهيم الجمال الحديثة.

وأقامت السيدة سيما فيد عشاءً خاصاً راقياً للحضور، وفّرت أجواءً مناسبة للحوار والتواصل. كما قُدمت هدايا مختارة من مجموعة كاي بيوتي × فالغوني شين بيكوك، أتاحت للضيوف التعرّف على المجموعة عن قرب، وأبرزت اهتمام العلامة بالتفاصيل وجودة التنفيذ ومكانتها الراقية.

ويعكس إطلاق المجموعة في دولة الإمارات عبر نساء توجهاً أوسع نحو تطوير منصات جمال تجمع بين الحضور العالمي والفهم العميق للسوق المحلي. ومن خلال تقديم مجموعة كاي بيوتي × فالغوني شين بيكوك “كاي كوتور” عبر نساء، تواصل مجموعة أباريل تعزيز حضورها في قطاع الجمال، مع التركيز على تعاونات تقوم على الإبداع والحِرفية وفخامة عصرية.

نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تأسست عام ١٩٩٦ يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2500 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

نبذة عن “نساء”

في نساء، نحن أكثر من مجرد شركة متعددة القنوات للعناية بالجمال؛ نحن مزيج ديناميكي من أجدد الصيحات والتكنولوجيا والجمال الخالد. نشأت نتيجة تعاون قوي بين نايكا ومجموعة أباريل، ونحن هنا لإعادة تعريف معايير الجمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. اكتشفوا عالم الجمال مع نساء حيث نقدم لكم مجموعة حصرية من الماركات العالمية. مجموعتنا المنسقة، المعززة برؤى المؤسِسة المشاركة سيلينا فيد (فوربس 30 تحت 30)، هي شهادة على التزامنا بتقديم الأفضل في صيحات الجمال العالمي.

[email protected]



الصور المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على:



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb36c615-7430-4d03-8a3e-bc0817c6018b/ar

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba5d3361-6ef1-443e-8189-6cf36d3bf736/ar

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/429fda32-12da-43f3-898b-83c1671636be/ar

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2180cf4-692c-4a34-9f5d-9464c3403521/ar

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed64285c-6f76-4c6e-be17-01bb26a41c2c/ar

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/50051ff1-2d33-4acc-9413-40fd7c3f32dc/ar

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6cae2245-e683-4c21-9b67-79b0441de75d/ar

GlobeNewswire Distribution ID 9647784