‫سيعقد المؤتمر العالمي للإيكولوجيا الرقمية الأول في 13 ديسمبر

ستجتمع الأسماء الكبيرة في المجال الرقمي في هانغتشو

هانغتشو، الصين، 3 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — يعد المعرض العالمي للتجارة الرقمية ( GDTE ) حاليًا التجمع المهني العالمي الرسمي الوحيد من نوعه في الصين مع موضوع التجارة الرقمية الذي وافقت عليه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة. وتستضيف هذا الحدث الحكومة الشعبية لمقاطعة تشجيانغ ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وتنظمه الحكومة الشعبية لبلدية هانغتشو، وإدارة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، ومكتب تنمية التجارة في وزارة التجارة. سيعقد أول معرض عالمي للتجارة الرقمية في مركز هانغتشو الدولي للمعارض في 11-14 ديسمبر 2022، بهدف المشاركة في تطوير قواعد التجارة العالمية وعرض الإنجازات في تشكيل وتطوير الاقتصاد الرقمي. كما يهدف إلى إنشاء منصة دولية رائدة للتجارة الرقمية تتميز بالاحترافية والرقمنة والسيناريوهات والعولمة والتفاعلات عبر الإنترنت وخارجها، للجمع بين المهنيين الأجانب والصينيين والباحثين والشركات الرائدة في الصناعة الذين سيستكشفون بنشاط مسارات لتطوير التجارة الرقمية. كواحدة من الجلسات الرئيسية خلال المعرض العالمي للتجارة الرقمية، سيعقد المؤتمر العالمي الأول للإيكولوجيا الرقمية 2022 (المشار إليه فيما يلي باسم “مؤتمر الإيكولوجيا”) في مركز هانغتشو الدولي للمعارض في 13 ديسمبر.

يقترح مخطط الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ورؤية 2035 لجمهورية الصين الشعبية “بناء نظام قواعد رقمية وإنشاء بيئة رقمية مفتوحة وصحية وآمنة “. وباعتباره منتدى مهنيًا يركز على النظام البيئي للتجارة الرقمية، سيجمع مؤتمر الإيكولوجيا أشخاصًا موهوبين من جميع أنحاء المجال، وسيقود تطوير نظام بيئي رقمي صحي وسريع ومنظم للصين، وسيستكشف بشكل مشترك أفضل الطرق لتعزيز الحوار والمشاركة في الجهود التعاونية نحو إنشاء نظام بيئي رقمي عالمي كفء وفعال.

وسيدعو مؤتمر الإيكولوجيا، الذي يحمل عنوان “التكنولوجيا الجديدة، الشكل الجديد، النموذج الجديد”، تان جيانرونغ، الباحث الأقدم في الأكاديمية الصينية للهندسة، وبيل روسكيو، زميل الأكاديمية الملكية للهندسة والأكاديمية الأوروبية للعلوم، إلى إلقاء كلمات رئيسية. ومن بين المتحدثين الآخرين يي جون، نائب رئيس مجموعة علي بابا ورئيس DingTalk ؛ وبن هنغلين، العضو التنفيذي في لجنة مقاطعة تشجيانغ للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمشرف الخارجي على بنك البناء الصيني؛ وأندرياس هوب، نائب الرئيس العالمي السابق لشركة ساب، الذي سيحلل اتجاهات التنمية المستقبلية في البيئة الرقمية والاقتصاد الرقمي.

وسيضم المؤتمر أيضًا منتدى التطبيقات والتكنولوجيا الرقمية ومنتدى العولمة الرقمية، حيث سيُدعى الفنيون وقادة المشاريع الرقمية من الشركات الرائدة في المجال الرقمي من جميع أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الساخنة مثل سلاسل التوريد الرقمية، وبلوكتشين، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وأمن البيانات، وإدارة الكربون.

رابط التسجيل المسبق للزوار المحترفين لمؤتمر الإيكولوجيا: https://live.gdte.org.cn/en- US/eventShows?cateid= 427350490452828160&track= 18M5OVLE