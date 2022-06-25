‫سيارة America Moke الكهربائية هي سيارة الصيف

تجمع America Moke بين التكنولوجيا الكهربائية والقيادة المحلية، من أجل مستقبل ممتع ومستدام للسيارة الكهربائية

نيويورك، 24 يونيو 2022 / PRNewswire / — مع تركيزها على التكنولوجيا الكهربائية، America Moke ، الطوافة الكلاسيكية المعاد ابتكارها من الستينيات المرادفة للمشاعر السعيدة، تحتضن ثورة السيارات الكهربائية منذ عام 2016. بحلول عام 2030، تخطط العلامات التجارية مثل جاغوار، وبنتلي، وكاديلاك، ولكزس، ومرسيدس بنز، ورولز رويس لإنتاج تشكيلة كهربائية بنسبة 100 في المائة، لكن America Moke هنا بالفعل.

أعاد الرئيس التنفيذي ومؤسس America Moke تود روما Moke في عام 2016، مع بعض التغييرات المهمة. ليست السيارة الكهربائية في الهواء الطلق فحسب، بل هي أكبر وأقوى وأكثر حداثة من سابقتها. في الواقع، روما مشتركة في مفهوم السيارات الكهربائية، وتتوقع أن ترى نموًا من رقمين على مدى العقد المقبل مع شركات السيارات التقليدية التي تميل إلى السيارات الكهربائية. بين الأمريكيين الذين يشعرون بارتفاع أسعار الوقود هذا الصيف ونمو المركبات الكهربائية كبديل صديق للبيئة لأجهزة الغاز، فإن المركبات الكهربائية تخدش سطح إمكانات الفئة. ومع وجود أكثر من 4000 Moke على الطريق، وأكثر من 100 مليون دولار في المبيعات منذ إنشائها، لا ترى America Moke أي علامات على التباطؤ.

كل Moke كهربائية مصممة يدويًا للطلب في ساراسوتا، فلوريدا، ويمكن للعملاء الاختيار من بين 12 لونًا ساطعًا من قوس قزح، وتكوينات مقاعد متعددة وخيارات أنيقة أخرى. بدءًا من 21,975 دولارًا، يكون Moke بنسبة 100% من الكهرباء وقانونية الشارع وجيدة للبيئة. مصنفة على أنها مركبة كهربائية مجاورة ( NEV ) أو مركبة منخفضة السرعة ( LSV) ، تصل Moke إلى سرعة قصوى تبلغ 25 ميلاً في الساعة وهو قانوني في الشارع على جميع الطرق 35 ميلاً في الساعة أو أقل. قم بتوصيله بأي منفذ 110 للحصول على 40 ميلاً من المتعة؛ لا توجد محطات شحن خاصة مطلوبة.

أصحاب المشاهير من ضمنهم الكارداشيان، الذين حصل كل منهم على هدية طوافة مخصصة بالكامل من قبل الأم كريس جينر في عيد الميلاد الماضي، بالإضافة إلى جو جوناس وصوفي تيرنر. حقنت America Moke أيضًا سياراتها الكهربائية في واحدة من أكثر امتيازات الأفلام شعبية في العالم مع إصدارين خاصين 007 Mokes متاحين للبيع، تكريمًا لأسلوب جيمس بوند الأبدي. بعد أن دخلت في شراكة مع العلامات التجارية الفاخرة في الماضي مثل لويس فيتون وفيليبوركين وفريد سيغال، أصبحت الطوافات الفاخرة السهلة النسيم هي المفضلة لدى النوادي الريفية وكروم العنب والمنتجعات.

Moke متاحة للطلب عبر الإنترنت: www.mokeamerica.com . للعلاقات الإعلامية، يُرجى مراسلة فانيسا مينكس على البريد الإلكتروني: vanessa@vanessamenkes.com .