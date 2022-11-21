‫سيارة أس يو في الهجينة من جي دبليو أم وي كوفي 01 تحظى بالإشادة

وشارك صحفيون من أكثر وسائل الإعلام تميزًا في أوروبا مثل ستيرن دي، أوتو إلاستريرت، أوتونوتيزن وأيه سي أس أوتو في اختبار القيادة للسيارة الجديدة. وقد قاد هؤلاء الإعلاميون السيارة الجديدة على الطرق السريعة والطرق الريفية.

وي كوفي 01، وهي أول سيارة دفع رباعي من جي دبليو أم تم إطلاقها في أوروبا، تتبنى أحدث التقنيات الهجينة والمنصة الذكية من جي دبليو أم. وفي اختبار القيادة، حظي أداء السيارة الممتاز وتجربتها الذكية المتقدمة بتعليقات إيجابية متنوعة من الصحفيين.

وعلق موقع ستيرن دي، وهو موقع إخباري شهير، بالقول إن وي كوفي 01 هي سيارة دفع رباعي ممتعة ومريحة للرحلات على الطرق.

في السوق الأوروبية، تتمتع وي كوفي 01، المجهزة بتقنية جي دبليو أم الهجينة، بمزيد من المزايا في الأداء الممتاز والكفاءة العالية. يعتمد هذا الموديل من سيارتها الجديدة على محرك تيربو سعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين عاليي الأداء، مما يتيح الضبط التلقائي لمخرجات الطاقة وفقًا لعادات وأنماط القيادة لدى المستخدمين.

“مجموعة نقل الحركة في وي كوفي 01 رائعة. يتفاعل المحرك الكهربائي وناقل الحركة والمحرك مع بعضها البعض بصورة جيدة. لم تكن هناك مطبات أو انقطاعات كهربائية. عند التسارع، نشعر أننا في سيارة كهربائية. لا نشعر بالصعود فوق مطب أو انقطاع في وصول الطاقة”، كما قالت مجلة السيارات الشهيرة أوتو إلاستريرت.

تم تجهيز وي كوفي 01 بالعديد من التكوينات الذكية، ما يسمح لسائقي الاختبار بالشعور بالراحة والأمان اللذين توفرهما أحدث التقنيات. وقال ماركوس روتيسهوزر، الصحفي من إيه سي إس أوتو لوسائل الإعلام المتخصصة في مجال السيارات، بعد تجربة قيادة للسيارة: “تحصل على أقصى قدر من التكنولوجيا في مقابل ما تدفعه من سعر”.

استنادًا إلى النظام الأساسي الذكي جي دبليو أم، تُظهر الميزات التقنية لـ وي كوفي 01 مثل الصوت الذكي وشاشة عرض الواقع المعزز العلوية ( AR-HUD ) أكثر التقنيات تقدمًا للمشاركين في اختبارات قيادة السيارة.

وعلق موقع أوتونوتيزن، وهو منفذ إعلامي متخصص في مراجعة السيارات، قائلاً: “يمكن أن تعطي شاشة AR-HUD المعيارية لـ وي كوفي 01 اتجاهات واضحة في وسط حركة سير كثيفة في عاصمة البرتغال. تشير أسهمها المتحركة بوضوح إلى المخرج الصحيح عند الدوار. إنها أفضل من الشاشة التي تتوفر عليها موديلات فولكس فاجن الحالية “.

تم تجهيز وي كوفي 01 (للسوق الأوروبية) أيضًا بالعديد من أنظمة مساعدة السائق الذكية، بما في ذلك التحذير من النقطة العمياء ( BSW ) والتحكم النشط في المسار ( ALC ) . عندما يكون السائقون على وشك تجاوز المسارات أو تغييرها، يمكن أن يساعد نظام BSW في تجنب الاصطدامات في النقاط العمياء وتوفير تجربة قيادة آمنة ومريحة. في أيلول/سبتمبر 2022، حقق هذا الموديل معدل 94٪ في اختبار “مساعدة الأمان” لأن سي أيه بي في أوروبا.

بعد اختبار القيادة، تواصل فريق جي دبليو أم أوروبا مع الصحفيين للحصول على مزيد من الاقتراحات حول السيارة. في ورشة عمل، قال هنري مينغ، رئيس جي دبليو أم أوروبا، “ما زلنا نبحث عن تقنيات جديدة يمكن تطبيقها بشكل فردي على علاماتنا التجارية المختلفة.”

في المستقبل، تخطط جي دبليو أم لبناء المزيد من نماذج الطاقة الجديدة القائمة على التكنولوجيا الهجينة والمنصة الذكية، لتزويد العملاء بتجارب قيادة أكثر ذكاءً وجودة حول العالم.