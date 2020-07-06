سوكا غاكاي تنضم إلى منظمة الأخشاب الدولية الاستوائية لدعم إحياء الغابات في توغو بغرب أفريقيا

طوكيو، 6 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 1 تموز/يوليو، 2020، اجتمع مينورو هارادا، رئيس منظمة سوكا غاكاي البوذية، مع الدكتور غيرهارد ديتيريل، المدير التنفيذي لمنظمة الأخشاب الدولية الاستوائية لتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع إحياء الغابات الذي يوفر فرص الحصول على المداخيل لمجموعات نسائية في منطقتين ريفيتين في توغو.

سيتم تقديم تبرع بقيمة 10 ملايين ين (93،300 دولار أميركي) للمرحلة الأولية من المشروع لمدة عام واحد، وهو المشروع الذي سيتم إطلاقه في 1 أيلول/سبتمبر، لمعالجة تغير المناخ والفقر والقضايا الجنسانية في توغو، حيث يتم فقدان الغابات بسرعة والفقر بازدياد. كما تسببت جائحة كورونا في عودة الناس إلى القرى الريفية، مما زاد من الضغط على موارد الغابات.

وعلق السيد هارادا قائلاً إن منظمة سوكا غاكايسعيدة بدعم هذا المشروع الذي سيحقق فائدة حقيقية للنساء الريفيات وأسرهن.

يتم فقدان غابات توغو بسبب التوسع في الأراضي الزراعية، والظواهر الجوية القاسية، والإفراط في استخدام الغابات لتوفير الطاقة المنزلية والإسكان. وأعلنت وزارة البيئة والموارد الحرجيةفي توغوفي العام 2018 أن معدل تدهور الغابات التوغولية هو واحد من أعلى المعدلات في العالم.

وأعرب دكتور ديتريل عن امتنانه، قائلاً: “كثيرًا ما يتحدث الناس عن حماية الغابات دون الاهتمام بحياة الناس. سيحمي هذا المشروع حقوق المرأة، ويعزز الاقتصاد الريفي والأمن الغذائي ويستعيد الغابات المتدهورة“.

وستنفذ المشروع “شبكة النساء الأفريقيات لإدارة المجتمعات المحلية للغابات“، وهي منظمة غير حكومية محلية شريكة لمنظمة الأخشاب الاستوائية الدولية في توغو، وستدعم المجموعات النسائية في مقاطعتين من أفقر مقاطعات توغو، بليتا ولاكس. في قرية باغالا غاريفي مقاطعة بليتا، ستتم استعادة الغابات وزراعة التخصيب، وفي ولاية لاكس، سيتم إنشاء غابة مجتمعية لحطب الوقود على قطعة أرض توفرها قيادة قرية أغواغان. في كلتا القريتين، سيتم أيضًا زراعة أشجار الحراجة الزراعية على الأرض العائدة للعائلات في المنطقة.

ستساهم زيادة دخول المرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين. يخفف ترميم الغابات من الأضرار التي يسببها تغير المناخ ويعزز من صلابة المجتمع.

ويتماشى هذا المشروع مع خطة توغو الوطنية للتكيفلمواجهة تغير المناخ والمساهمة المحددة وطنياًبموجب اتفاقية باريسللمناخ للعام 2015. وسوف يساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 1 (القضاء على الفقر)، 5 (المساواة بين الجنسين)، 13 ( العمل المناخي)، و 15 (الحياة على الأرض).

يرجى زيارة:

https://www.itto.int/news/ 2020/07/01/itto_and_soka_ gakkai_to_help_empower_women_ in_togo_through_forest_ restoration/

سوكا غاكاي هي منظمة بوذية مجتمعية عالمية تعمل على تعزيز السلام والثقافة والتعليم تركز على احترام كرامة الحياة. وهي تعزز أهداف التنمية المستدامة، والتعليم من أجل الاستدامة، وحماية البيئة الطبيعية من خلال المشاريع والمؤسسات بما في ذلك معهد سوكا للدراسات والبحوث البيئية في الأمازون. تضم سوكا غاكاي 12 مليون عضو حول العالم، يساهمون في المجتمع بناءً على الفلسفة الإنسانية للبوذية نيشرين.

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