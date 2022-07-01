‫سوق السيارات الكهربائية الرائد، GWM ORA تم الكشف عنه رسميًا في EVS35 في النرويج

EVS35 هو الحدث الأكثر تأثيرًا وله تاريخ طويل في صناعة السيارات الكهربائية في العالم. تقدم ORA ، باعتبارها العلامة التجارية الجديدة للسيارات الكهربائية النقية من GWM ، تجربة سفر وحياة أكثر أناقة وذكاء وأمانًا للمستهلكين في المعرض.

لمنح المستهلكين تجربة أفضل للعلامة التجارية، دعا تطبيق GWM ORA المستخدمين المحليين للمشاركة في اجتماع فريق ORA . شارك المستخدمون أيضًا تجارب اختبار القيادة الخاصة بهم في ORA APP .

أيضًا، تم عرض ORA FUNKY CAT ، النموذج النجم لعلامة ORA التجارية، في المعرض للجمهور. يظهر المظهر الخارجي والداخلي للسيارة مباشرة النمط العصري والتصميم الذكي للعلامة التجارية.

الخطوط العريضة ل ORA FUNKY CAT تبدو كلاسيكية ورائعة. وهي تعتمد العديد من التصاميم الفريدة بما في ذلك منحنى جسم السيارة الناعم والمصابيح الأمامية البيضاوية على شكل عين القط والمظهر الخارجي المزدوج اللون. هذه التفاصيل تجعل النموذج لطيفًا للغاية، مثل قطة حية وجميلة.

حول التصميم الداخلي للسيارة، تضيف ORA FUNKY CAT العديد من تفاصيل التصميم مع إحساس بالتكنولوجيا. يمكن للمستخدمين التحكم في لوحة القيادة وشاشة الكونسول المركزية والتفاعل معها من خلال اللمس والصوت وعجلة القيادة متعددة الوظائف. يمكن أن تساعد هذه الوظائف السائقين على الحصول على معلومات في الوقت الفعلي عن المركبات، مما يوفر لهم تجربة قيادة أكثر ذكاءً وأمانًا.

استنادًا إلى هذا المفهوم الفريد والتصميم المتميز ل GWM ORA ، تلقت منتجات هذه العلامة التجارية العديد من التعليقات الإيجابية من وسائل الإعلام.

هذه السيارة الكهربائية الجديدة من الصين ستكون مغيرة لقواعد اللعبة، PARKERS ، وهو موقع بريطاني للسيارات.

“توفر ORA FUNKY CAT مساحة كبيرة نسبيًا ولديها أحدث تقنيات السلامة ونظام المعلومات والترفيه، مما يجعلها سيارة كهربائية مجهزة تجهيزًا جيدًا”، علقت AUTO MOTOR SPORT ، وهي مجلة سيارات ألمانية رائدة.

لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمشترين للسيارات الكهربائية، واصلت GWM ORA توسيع تخطيط السوق العالمية.

في سبتمبر من العام الماضي، أخذت العلامة التجارية زمام المبادرة من خلال إطلاقها في ألمانيا وإطلاق استراتيجياتها في السوق الأوروبية في IAA Mobility 2021 . تخطط GWM ORA لتوفير مجموعة متنوعة من المركبات الذكية الجديدة التي تعمل بالطاقة للمستخدمين الأوروبيين لزيادة تأثيرها على السوق الأوروبية.

هذا العام، لن تطلق GWM ORA ORA FUNKY CAT في المملكة المتحدة فحسب، بل ستزيد أيضًا من إثراء فئات منتجاتها في السوق الأوروبية لتزويد المزيد من المستخدمين بتجربة سفر متنوعة.