‫سوفويف بارتنر تتعاون مع دبيميد ميديكال لتوسيع التوزيع في الإمارات العربية المتحدة

ويقول لويس سكافوري، الرئيس التنفيذي لشركة سوفويف، “نحن متحمسون للدخول في هذه الشراكة الحصرية مع دبيمبد لتسريع توسع سوفويف في سوق التجميل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي نتوقع أن يستمر في النمو بمعدل متسارع في السنوات القادمة. تزايد الطلب على العلاجات التجميلية، وخاصة الأجهزة التي تركز على الطاقة، وشعرنا الآن أن هذا هو الوقت المناسب للشراكة مع مورد بارع طويل الأمد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي “.

ويقول صافي رجب، الرئيس التنفيذي لشركة دبيميد ميديكال، “النمو والابتكار والثقة هي ما تأسست عليه شركتنا.” “بصفتنا شركة جيل ثالث تجارية للمستلزمات الطبية، فإننا نعمل برغبة قوية في تقديم حلول طبية مبتكرة ومتنوعة تلبي تطلعات عملائنا. “دبيميد ميديكال هي مصدر موثوق لعملائنا وشركائنا، ولهذا السبب نحن يسعدنا التعاون مع سوفويف.”

حول سوفوايف الطبية

طبقت شركة سوفويف ميديكال ليمتد أسلوباً مبتكراً لتقليل التجاعيد ورفعها باستخدام تقنية مبتكرة خاصة. تقنية الموجات فوق الصوتية المتوازية المتزامنة ( SUPERB ) مرخصة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير لتحسين خطوط الوجه والتجاعيد ورفع الحاجب والأنسجة تحت الذقن وأنسجة العنق. توفر تقنية سوفويف المتطورة للأطباء حلولًا جمالية ذكية ولكنها بسيطة وفعالة وآمنة لمرضاهم.

حول دبيميد ميديكال

تتمتع دبيميد ميديكال بأكثر من 40 عامًا من الخبرة في المجال الطبي وهي رائدة في صناعة الأجهزة وتوريد التجهيزات الطبية. تتوفر منتجات دبيميد ميديكال في غالبية العيادات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة. تعمل دبيميد ميديكال بشكل استباقي مع شركائها الاستراتيجيين لرفع مستوى الخدمات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.