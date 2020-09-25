سمارتفرين تعلن عن شراكة مع وايل كلاود لتنفيذ الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين تفاعل العملاء متعدد القنوات

جاكرتا، إندونيسيا، 24 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — شركة وايل كلاود تكنولوجي لمتيد (Whale Cloud Technology CO., LTD)، وهي شركة رائدة تقدم حلولًا وخدمات برمجية للاتصالات والصناعات المتعددة، أعلنت أن شركة سمارتفرين (Smartfren)، أحد مزودي خدمات الاتصالات الرائدين في إندونيسيا، أبرمت شراكة مع وايل كلاود (Whale Cloud) لترقية نظامZSmart Multi-Channel Campaign Management (MCCM)، وهو حل حملة شاملة لإدارة حملات متعددة القنوات في الوقت الفعلي خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة العملاء ، للاحتفاظ بالعملاء وتنميتهم، وبالتالي تحسين الهامش بشكل كبير.

تعمل شركة سمارتفرين كمشغل 4G رائد مع أوسع تغطية للتطور طويل الأمد لـ 4G في سوق الاتصالات الإندونيسي، وهو سوق ناجح للهواتف الجوالة، حيث سيكون توسيع نطاق الوصول إلى السوق هو المفتاح للفوز بالسباق. ومع استمرار ارتفاع عدد القنوات، فإنه من الضروري تحسين تفاعل العملاء وتبني التسويق متعدد القنوات.

وقد صرح السيد جاغبير، الذي يشغل منصب كبير مسؤولي الابتكار التكنولوجي في شركة سمارتفرين، قائلًا: “لقد كانت وايل كلاود شريكًا موثوقًا به وطويل الأمد لشركة سمارتفرين، وقد شجعنا تقديمها الناجح لحل أنظمة دعم الأعمال التجارية (BSS) على توسيع العلاقة. “ومن خلال ZSmart MCCM، نتطلع إلى إشراك المزيد من العملاء وتقديم حملات تسويقية أكثر استهدافًا وذكاءً في الوقت الفعلي بدعم من الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي”.

كما يمكن أن يساعد أحدث إصدار من ZSmart MCCM شركة سمارتفرين في تحسين تفاعل العملاء عبر مجموعة متنوعة من القنوات بما في ذلك تطبيق ماي سمارتفرين (MySmartfren) وتطبيق واتساب (WhatsApp) والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (SMS) و USSI ومركز الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي. يوفر النظام رؤى شاملة العملاء بزاوية 360 درجة للعروض الشخصية التي تغطي دورة الحياة الكاملة لاكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم. وإلى جانب ذلك، يمكن لـ ZSmart MCCM تقييم فعالية الحملات التسويقية لزيادة ملاءمة تجربة العملاء وزيادة نمو الإيرادات.

وهنا صرح السيد بن تشو، الرئيس التنفيذي لشركة وايل كلاود انترناشونال (Whale Cloud International): “الشركات التي تركز على تجربة العملاء تتفوق في المنافسة، ولكن انتشار القنوات المتوفرة يفرض تحديات لتحقيق الاتساق في الخبرات. ويسعدنا أن يتم اختيارنا مجددًا من قبل شركة سمارتفرين وسوف تعمل ZSmart MCCM على تمكين سمارتفرين لتقديم تجربة سلسة ومتسقة بغض النظر عن القناة”.