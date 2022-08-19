‫سعادة الرئيس بول كاغامي يلقي الكلمة الافتتاحية في MWC AFRICA 2022 في كيغالي

فخامة السيد بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، لحضور المؤتمر العالمي الأول المتنقل الذي يعقد شخصيًا في أفريقيا

لندن, 18 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — يسر GSMA أن تعلن أن فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، سيحضر ويلقي الكلمة الرئيسية الافتتاحية الأولى لـ MWC Africa شخصيًا في كيغالي في 25 أكتوبر 2022.

“ويشرفنا أن يفتتح صاحب السعادة بول كاغامي أول مؤتمر لنا شخصيًا في أفريقيا. ويكرر حضوره التأكيد على الدور الهام الذي يتعين على صناعة الهاتف المحمول القيام به في دفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار في جميع أنحاء القارة الأفريقية. أنا أتطلع إلى محادثة جذابة وملهمة على خشبة المسرح في كيغالي” هذا ما قاله السيد ماتس غرانريد، المدير العام، GSMA .

شركاء الحدث.

يتم تمكين جدول الأعمال الرائد للصناعة في MWC Africa من قبل شركاء حدثنا. نحن فخورون بالحصول على دعم الشركات العالمية والإقليمية الرائدة بما في ذلك شركائنا المؤسسين ماستركارد و MTN و Orange و ZTE وشركائنا الداعمين ASVL Summit 2022 و Smart Africa .

انضم إلينا في MWC Africa في كيغالي، 25 – 27 أكتوبر 2022 بالنقر هنا للتسجيل المسبق . يمكن لوسائل الإعلام تسجيل اهتمامها على: pressoffice@gsma.com

نبذة عن GSMA

GSMA هي منظمة عالمية توحد النظام البيئي للجوال لاكتشاف وتطوير وتقديم الابتكار الأساسي لبيئات الأعمال الإيجابية والتغيير المجتمعي. تتمثل رؤيتنا في إطلاق العنان للقوة الكاملة للاتصال حتى يزدهر الناس والصناعة والمجتمع. يمثل GSMA المشغلين المتنقلين والمنظمات عبر النظام البيئي المتنقل والصناعات المجاورة، ويقدم لأعضائه ثلاث ركائز عامة: الاتصال من أجل الخير، والخدمات والحلول الصناعية، والتوعية. يتضمن هذا النشاط النهوض بالسياسات، ومعالجة أكبر التحديات المجتمعية اليوم، ودعم التكنولوجيا وقابلية التشغيل البيني التي تعمل على الجوال، وتوفير أكبر منصة في العالم لعقد النظام البيئي المتنقل في سلسلة الأحداث MWC و M 360 .

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