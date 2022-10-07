‫”سدايا” و”جوجل كلاود” على وشك إطلاق برنامج تدريبي لتمكين المرأة في قطاع الذكاء الاصطناعي

الرياض، المملكة العربية السعودية, 6 أكتوبر / تشرين أول 2022— /PRNewswire/ قامت شركة سدايا (SDAIA) بعَقد شراكة مع شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل، وذلك من أجل إطلاق برنامج عالمي يهدف إلى تقليل الفجوة بين الجنسين في القطاع التكنولوجي، وبخاصة الذكاء الاصطناعي.

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن المبادرة الجديدة التي تُسمى “ Elevate” ، بالتعاون مع منصة جوجل السحابية “جوجل كلاود” ( Google Cloud) ، وذلك خلال القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي في الرياض التي انعقدت في 15 سبتمبر.

ويُعتبر Elevate بمثابة برنامج عالمي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تقليل الفجوة بين الجنسين، وذلك من خلال تمكين أكثر من 25000 امرأة على مستوى العالم في السنوات الخمس القادمة. وسيوفر البرنامج للنساء تدريبًا مجانيًا وسهل المنال في مجال التكنولوجيا والعلوم، مما يؤدي إلى تمكينهن ودعم قدرتهن على الاستفادة من العدد المتزايد من فرص العمل في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتحدثت في هذه الفعالية، الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، الممثلة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وقالت إن المرأة ممثَّلة تمثيلاً ناقصًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وقالت الأميرة آل مقرن، “في الوقت الحاضر، عندما تؤدي التقنيات الرقمية إلى إعادة تشكيل الحياة اليومية، لا يمكننا إنكار أن المرأة ممثَّلة تمثيلاً ناقصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بصورة عامة. ولا تُمثِّل المرأة سوى 3 بالمائة فحسب من الحاصلين على جائزة نوبل في العلوم و 12 بالمائة فحسب من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم”.

وقالت إن عدم المساواة هذا يؤدي إلى حرمان العالم من المواهب الهائلة الغير مستغلة، وأظهرت إصرارها على أن مشاركة المرأة ووجهات نظرها مطلوبة في قطاع التكنولوجيا من أجل جعله يعمل في خدمة الجميع.

ويتألف البرنامج من مسارين: المسار التقني لمهندس البيانات، ومهندس الحوسبة السحابية، ومهندس تَعلُّم الآلة، وعالِم البيانات، والذين سيشكل 30٪ من متدربي البرنامج. كما سيشكل المسار الغير تقني لعشاق الأعمال السحابية 70٪ من متدربي البرنامج.

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