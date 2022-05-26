‫ سجلت Redington نموًا قويًا مزدوج الرقم في نتائج الربع الرابع والسنة المالية 2022

· متجاوزة 62000 كرور روبية في إيرادات السنة المالية 2022

· نمو إيرادات السنة المالية 2022 بنسبة 10٪؛ الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (إبيتدا) بنسبة31٪؛ الربح بعد الضريبة (بات) بنسبة 69٪ مقارنة بالسنة المالية 21

· نمو الإيرادات في الربع الرابع للسنة المالية 2022 بنسبة 12٪؛ الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (إبيتدا) بنسبة14٪؛ الربح بعد الضريبة (بات) بنسبة 15٪ مقارنة بالربع الرابع للسنة المالية 2021

· تمت التوصية بتوزيع أرباح بقيمة 6.60 روبية لكل سهم بواقع 2 روبية لكل سهم (أي 330٪ من القيمة الاسمية)

تشيناي، الهند، 26 ماي/أيار 2022 / PRNewswire / — في 21 ماي/أيار 2022، أعلنت شركة Redington (الهند)، عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 31 مارس/آذار 2022 (الربع الرابع للسنة المالية 2022) والسنة المالية الكاملة 2022. سجلت الشركة أداءً قويًا في جميع قطاعات الأعمال مع نمو إجمالي في الإيرادات بنسبة 12٪ على أساس سنوي لهذا الربع. وكإنجاز رئيسي، تجاوزت Redington ما قدره 62000 روبية لإيرادات السنة المالية الكاملة لسنة 22. كان نمو الربح بعد الضريبة (بات) قويًا بنسبة 69 ٪ لهذا العام مع توليد الأعمال لتدفق نقدي من العمليات قدره 989 روبية

كان نمو الشركة مدفوعًا بالطلب المستمر على المنتجات والحلول والخدمات التقنية التي يمكن أن تمكن من التحول الرقمي، والعمل الهجين، وتحديث تكنولوجيا المعلومات، ومركز البيانات والتطبيقات، والأتمتة، وتحليلات البيانات، والأمن السيبراني والسحابة. بينما سجلت الشركة نموًا وزخمًا إيجابيًا عبر جميع قطاعات أعمالها الرئيسية، كان نمو Redington أعلى بكثير من الصناعة في مبادرة محفظة السحابة الإستراتيجية الخاصة بها.

انطلاقًا من هدفها المتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على التقنيات المستندة إلى السحابة في الهند، أطلقت Redington منصة CloudQuarks ، وهي منصة رقمية مرنة مع إمكانات الخدمة الذاتية التي تتيح دمجًا سلسًا للمنتجات والخدمات السحابية المختارة لجميع الشركاء والعملاء. كما تعمل الشركة أيضًا على تبسيط عمليات الشراء واعتماد العديد من التقنيات الناشئة في مجال التصنيع الإضافي (الطباعة ثلاثية الأبعاد) والطاقة الشمسية المستدامة.

“كانت السنة المالية 2022 مرضيًة للغاية بالنسبة لنا من حيث نمو الأعمال على نطاق واسع. مع تسارع الرحلة نحو الرقمنة، ركزنا على تقديم الابتكارات إلى السوق بشكل أسرع، وسد الفجوة الرقمية للأفراد والمؤسسات. تعد علاقاتنا القائمة على الثقة مع البائعين والشركاء عاملاً تمكينيًا رئيسيًا في نمونا مدعومًا بتقنيات العصر الجديد وعمليات التبني المستندة إلى السحابة. “، قال السيد راجيف سريفاستافا، العضو المنتدب بِـ Redington .

مع احتلال التحول الرقمي مركز الصدارة، عملت Redington كشركة رائدة في السوق مع البائعين والمستخدمين الفائقين وشركاء القنوات عن كثب لتمكين التوفر السلس للحلول والخدمات التقنية المتطورة. تعتبر هذه التقنيات ضمن مجال الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز والافتراضي، والأجهزة والتطبيقات القائمة على 5G ، والشبكات المعرفة بالبرمجيات بلا حدود، والتحليلات الذكية، والبلوك تشين Blockchain والاستدامة. ستواصل الشركة التركيز على تعزيز قدراتها الرقمية وقدرات المنصة لتحسين تجربة العملاء والبائعين والشركاء، في السنة المالية 2023.

وأضاف السيد سريفاستافا:يتم ترقية العالم من الناحية التكنولوجية بشكل أسرع من أي وقت مضى، ومن الواضح أن ذلك يلعب دورًا في نقاط قوتنا”.

يمكن الحصول على التقرير المالي التفصيلي للربع الرابع والسنة المالية 2022 من هنا الرابط

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نبذة عن Redington (الهند)

تقدم Redington (الهند) حلول سلسلة التوريد الشاملة لجميع فئات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونمط الحياة والرعاية الصحية والطاقة الشمسية. لها آثار في 37 سوقًا من خلال 60 مكتبًا فرعيًا. إنها تقوم بتحويل نظام التوزيع وسلسلة التوريد من خلال التآزر بين الابتكار وتبني التكنولوجيا، مع أكثر من 290 جمعية للعلامات التجارية وأكثر من 39500 شريك قناة.

هيماني راتيلا

شركة Redington (الهند)

rautela.himani@redington.co.in

+91-9711306576

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