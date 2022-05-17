‫‫ سجلت شركة Lockton أعلى معدل نمو سنوي في تاريخ الشركة

مدينة كانساس، ميزوري, 17 ماي/أيار 2022 /PRNewswire/ — سجلت شركة Lockton اليوم، وهي أكبر شركة وساطة عالمية يملكها القطاع الخاص، إيرادات قياسية بلغت 2.69 مليار دولار في السنة المالية 2022 التي انتهت في 30 أبريل/نيسان. ويمثل هذا نموًا بنسبة 27٪ عن العام السابق وكله تقريبًا عضوي.

قال رون لوكتون، رئيس مجلس الإدارة: “نتائجنا هي حصيلة كون الشركة تتكون من أشخاص رائعين متحمسين لخدمة العملاء”. “كل الفضل يعود إليهم مباشرة. أنا فخور بأن ملكيتنا الخاصة تسمح لنا باتباع استراتيجية طويلة الأجل حيث تركز عملية صنع القرار لدينا على عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا “.

جذبت شركة Lockton قائمة رائعة من المواهب الصناعية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، أكثر من 1200 شخص من جميع مجالات الأعمال. تواصل Lockton التركيز على بناء قدرات مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، بما في ذلك الاستثمارات في مسؤولية المعاملات ، السيبرانية ، الضمان والبحرية. كما انتشر توسع السوق الجغرافي على نطاق واسع مع وجود مكاتب جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا واسكندنافيا ونيوزيلندا وأمريكا اللاتينية.

قال بيتر كلون، الرئيس التنفيذي: “إننا ننشر أرقام نمو عضوي كبيرة في صناعة الوساطة حيث يكون النمو مدفوعًا عادةً بعمليات الاندماج الضخمة وعمليات الاستحواذ الكبيرة وتراكم الأسهم الخاصة”. “يتطلب تنفيذ إستراتيجية نمو عضوي حقيقية مجموعة مهارات مختلفة حيث تجذب الأشخاص والعملاء بمصافحة واحدة في كل مرة. لقد شهدنا زخمًا هائلا على مدار الـ 36 شهرًا الماضية، وبعد 56 عاما، لا زلنا في البداية “.

حازت شركة Lockton على جائزة أفضل مكان للعمل في التأمين لمدة 13 عامًا على التوالي، وهي أفضل شركة مدارة في الولايات المتحدة لعام 2022، وقد تم الاعتراف بها من قبل فوربس Forbes كأفضل أرباب العمل الكبار لعام 2022 وأفضل أرباب العمل من حيث التنوع.

نبذة عن شركة Lockton

ما يجعل Lockton بعيدة عن الكل هو أيضا ما يجعلنا أفضل: الاستقلال. تُمكِّن ملكية Lockton الخاصة لشركائها البالغ عددهم 9000 موظف من ممارسة الأعمال التجارية في أكثر من 125 دولة للتركيز فقط على مخاطر العملاء واحتياجات التأمين. من خلال الخبرة التي تصل إلى جميع أنحاء العالم، تقدم Lockton الفهم العميق اللازم لتحقيق نتائج ملحوظة.

لمدة 13 عامًا متتالية، اعترفت مجلة Business Insurance بأن Lockton هي “أفضل مكان للعمل في التأمين”. تم اختيار شركة Lockton ضمن أفضل الشركات المدارة لعام 2022 من قبل Deloitte و Wall Street Journal . صنفت مجلة Forbes شركة Lockton على قائمتها لأفضل أرباب العمل الكبار في أمريكا لسنة 2022. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: . www.lockton.com

مصدر الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1818283/Message_From_ Peter_Clune_Lockton_CEO.mp4