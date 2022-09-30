‫ستدرج Bybit Launchpool رمز إدارة مشروع أنجولا AGLA

تورتولا، جزر العذراء البريطانية، يوم 30 – سبتمبر 2022 – قامت Bybit، ثالث أكثر منصات التداول زيارة في العالم، بإدراج AGLA وهو رمز منفعة لمشروع أنجولا في Bybit Launchpool.

مشروع أنجولا هو نظام رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) لشبكات التواصل الاجتماعي مبني على اقتصاد منشئ web3 القائم على البلوكشين. هدفه هو أن تصبح نظامًا رئيسيًا لـ NFT من خلال تمكين الناس من إنشاء محتوى NFT في حياتهم اليومية. يمكن للمستخدمين، كمشاركين في مشروع أنجولا، إصدار NFTs بالصور ومحتوى الفيديو باستخدام كاميرات NFT لمجموعة متنوعة من الأغراض في نظام NFT لشبكات التواصل الاجتماعي. بمجرد إصدار المستخدمين NFTs، سيتم تقدير قيمتها من قبل أفراد المجتمع داخل النظام في أنجولا والأسواق الأخرى داخل النظام، وستتاح للمستخدمين فرص لكسب عائد معقول.

يستخدم رمز AGLA كمكافأة للأنشطة في نظام أنجولا وكرمز للإدارة. يمكن للمستخدمين استخدام AGLA لشراء NFTs أو حصص في السوق. يتم حرق رموز AGLA المكتسبة من مبيعات NFT جزئيًا للحد من العرض والحفاظ على القيمة. سيتم إصدار ما مجموعه 3 مليارات رمز (ERC-20) يعتمد على الإيثيريوم.

Bybit Launchpool هو أحد مكونات أرباح Bybit، حيث يمكن للمستخدمين تخزين العملات الرمزية وكسبها مجانًا مع معدلات عوائد سنوية جذابة. يمكن للمستخدمين تخزين العملات الرمزية وفكها في أي وقت، وكسب رسوم على عملتهم المخزنة. كما يمكنهم من ربح مكافآت بالتيثر USDT.

وينظم نظام أنجولا منظمة لامركزية مستقلة على web3 بدون وسطاء. تتألف المنظمة اللامركزية المستقلة من مشاركين في النظام والمستثمرين في مشروع أنجولا.

حول Bybit

Bybit هي منصة لتداول للعملات المشفرة تأسست في مارس 2018 وتوفر منصة احترافية حيث يمكن لمتداولي العملات المشفرة العثور على محرك مطابق فائق السرعة وخدمة عملاء ممتازة ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تفخر Bybit بشراكتها مع فريق سباقات ريد بول لسباقات الفورميولا وان، وفرق الرياضات الإلكترونية NAVI، Astralis، Alliance، Virtus.pro، صنع في البرازيل (MIBR) و فريق ريد بول للسباقات الإلكترونية، وفرق كرة القدم، بوروسيا دورتموند وأفيسبا فوكوكا.

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