‫ستاندرد تشارترد: “27٪ من المستثمرين في الإمارات يغيرون استراتيجيات الاستثمار لمكافحة التضخم العالمي”

29٪ من المستثمرين في دولة الإمارات يتوجهون لتخفيض الانفاق بينما يتوجه 34٪ منهم لرفع وتيرة استثماراتهم لمكافحة التضخم المالي العالمي

من المتوقع أن يخفض المستثمرين في دولة الإمارات نسبة النقد في محافظهم الاستثمارية إلى 8.6٪ في عام 2023

54٪ من المستثمرين في الإمارات يتطلعون إلى القيام باستثمارات أكثر استدامة خلال العام المقبل، مقارنة بـ 52٪ على مستوى العالم

لا يزال 72٪ من المستثمرين في دولة الإمارات يؤمنون بالأصول الرقمية، على الرغم من اضطرابات أسواق الأصول الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — كشف بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تقرير توقعات الثروات لعام 2022 والذي يدرس التغييرات التي تشهدها قرارات المستثمرين وتأثيرها على فئات الأصول الاستثمارية الرئيسية في أكثر من 14 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويظهر التقرير، الذي يستطلع آراء أكثر من 15,000 من الأثرياء وأصحاب الثروات ( HNW )، أن 61٪ من المستثمرين المحليين يديرون ثرواتهم بشكل أكثر فاعلية ويقومون بتغيير استراتيجياتهم الاستثمارية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

التفوق على التضخم المالي

أشار المستثمرون في دولة الإمارات العربية المتحدة أن أبرز التحديات التي تشكل قلق لهم تضم كل من التضخم (30٪) وخطر الركود (21٪) وعدم اليقين من أداء الاقتصاد العالمي (20٪). ويعد ارتفاع التضخم (34٪) والركود (27٪) والاقتصاد العالمي غير المستقر (22٪) من المخاوف الرئيسية للمستثمرين على المستوى الدولي أيضًا.

وفي العام الماضي، قام المستثمرون في دولة الإمارات بعدد من الاجراءات الاحترازية، مثل تخفيض الإنفاق (29٪) واتخاذ قرارات جديدة حول محافظهم المالية (27٪)، الامر الذي قد يؤدي إلى تحركات ملحوظة في فئات الأصول الرئيسية.

ولتجاوز التضخم، يتطلع 61٪ من المستثمرين العالميين إلى تقليل حيازاتهم النقدية، مقارنة بـ 71٪ في الإمارات العربية المتحدة. ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد بأن تنخفض المخصصات النقدية في المحافظ المالية على مستوى العالم من 26٪ في عام 2022 إلى 15٪ في عام 2023، وذلك وفقًا لاستجابات المستثمرين.

كما يعيد المستثمرون النظر في حيازاتهم للأسهم مع ظل زيادة تقلبات السوق، على الرغم من أن فئة الأصول هذه ستظل جزءًا لا يتجزأ من المحافظ المالية. ومن بين أولئك المستثمرون، هناك مؤشر على أن تخصيص الأسهم في محافظ المستثمرين في دولة الإمارات سينخفض من 10.1٪ إلى 6.9٪ في العام المقبل بناءً على ردود الاستطلاع.

وتعليقًا على التقرير، قال الدكتور أوين يونغ، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في بنك ستاندرد تشارترد : “يواجه المستثمرون في دولة الإمارات واقعًا معقدًا، في ظل قلقهم الناتج عن التضخم وخطر الركود وأداء الاقتصاد العالمي غير المؤكد، الأمر الذي يتماشى مع تحديات المستثمرين حول العالم. وقد كشف تقرير ستاندرد تشارترد بأن المستثمرين في الإمارات يقومون بإجراء تغييرات على محافظهم المالية استجابة لهذه التحديات العالمية، الأمر الذي يرفع من أهمية اتخاذ قرارات تساهم في تحقيق أهدافهم على المدى الطويل وتأخذ عين الاعتبار البيئة الاقتصادية العالمية.”

والجدير بالذكر أن الذهب لا يزال في هذا العام يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين في دولة الإمارات، حيث قال 51٪ بإنهم قد استثمروا بفئة الأصول هذه نتيجة للتضخم. هذا بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في الأسهم ذات القيمة (45٪) والسندات (45٪) ضمن استراتيجيتهم لمكافحة التضخم المالي العالمي خلال عام 2022.

وتستمر الاستثمارات المستدامة في تلقي اهتمام المستثمرين ورؤوس أموالهم، وذلك بالرغم من استمرار مخاوف الغسل الأخضر( Greenwashing ). كما يتوقع أكثر من نصف المستثمرين العالميين (52٪) زيادة استثماراتهم المستدامة في عام 2023 بينما يؤكد 54٪ من المستثمرين في الإمارات بأنهم سيفعلون ذلك.

تستمر الأصول الرقمية في إثارة اهتمام المستثمرين

يكشف التقرير أن 72٪ من المستثمرين المحليين ما زالوا يعتقدون أن الأصول الرقمية هي جزء مهم من أي محفظة استثمارية، على الرغم من الانتكاسات المتعددة في السوق هذا العام. ففي الوقت الحالي، يمتلك 66٪ من المستثمرين العالميين أصولًا رقمية، مقارنة بـ 73٪ في الإمارات العربية المتحدة. وبالنظر إلى المستقبل، يخطط 71٪ من المستثمرين المحليين الذين شملهم الاستطلاع لزيادة استثماراتهم في الأصول الرقمية في العام المقبل. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الكثيرين قالوا إنهم قد رأوا أشخاصًا يحققون عوائد كبيرة من الأصول الرقمية (36٪)، بينما 36٪ من المستثمرين في الدولة يعتبرونها طريقة جيدة لتنويع محافظهم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا الاستطلاع قد تم إجراؤه قبل انهيار FTX وأن أحداث الأسابيع القليلة الماضية قد تضعف هذا الشعور.

مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات أفضل

بينما يدير معظم المستثمرين العالميين الذين شملهم الاستطلاع (62٪) أموالهم الخاصة بشكل أساسي، مع بعض الاختلاف عبر الأسواق، يستخدم العديد من المستثمرين في دولة الإمارات (37٪) مديري ثروات محترفين. وفي المتوسط، عبر 14 سوقًا، من المرجح أن يستخدم 63% من المستثمرين الأصغر سنًا (18-35) مديري ثروات محترفين مقارنة بـ 39 ٪ من المستثمرين الذين تتعدى أعمارهم 55 عاما. وبشكل عام، يرجح أن يحظى المستثمرون الذين يستفيدون من المشورة المهنية بمحافظ متنوعة وحيازات أعلى في الاستثمارات المستدامة.

و اختتم الدكتور يونغ قائلا : “نعتقد أن المحافظ المتنوعة ذات استراتيجيات توليد الدخل متعددة الأصول توفر بعضًا من أفضل الفرص اليوم للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن أن يساعد هذا جنبًا إلى جنب مع المشورة الاستثمارية التي تتماشى مع أهداف المستثمرين على تجاوز ظروف السوق الحالية وتحقيق أهدافهم طويلة الأجل”.

تقرير توقعات الثروات 2022

إصدار 2022 من تقرير توقعات الثروات الصادر عن ستاندرد تشارترد هو الإصدار الثالث منذ عام 2019.

تم إجراء البحث في 14 سوقًا بما في ذلك البر الرئيسي للصين والهند وباكستان والإمارات وفيتنام وهونغ كونغ وكينيا ونيجيريا وإندونيسيا وتايوان وماليزيا وتايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية. كما تم إجراء العمل الميداني عبر الإنترنت في الفترة ما بين 26 سبتمبر و18 أكتوبر 2022 واستطلعت آراء 15206 مشاركًا في المجمل.

يتم تصنيف المستهلكين الأثرياء إلى ثلاث مجموعات، مع الأخذ بعين الاعتبار دخلهم ومجموع أصولهم القابلة للاستثمار (أو الأصول المدارة): (أ) الأثرياء الناشئون و (ب) الأثرياء الراسخون يتم تحديدهم بناءً على عتبات الدخل الخاصة بالسوق والأصول المدارة، بينما (ج) الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية هم أولئك الذين لديهم أصول مُدارة بقيمة مليون دولار أمريكي أو أكثر، بغض النظر عن بلد إقامتهم.

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد :

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 59 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 85 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار “هنا دائماً للأفضل” والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله .

ولا بدّ من التنويه أن “ستاندرد تشارترد” مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج .

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