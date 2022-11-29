‫ستاندرد تشارترد يطلق الحساب الإسلامي المستدام في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق الحساب الإسلامي المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منتج فريد من نوعه يقدم للشركات الكبيرة من عملاء البنك فرصة لدمج الاستدامة في إدارتهم النقدية مع الحفاظ خيار الوصول اليومي إلى أموالهم لتلبية احتياجات إدارة السيولة.

وسيتم استخدام الودائع في الحسابات الإسلامية المستدامة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل المشاريع المستدامة بناءً على إطار عمل المنتجات الخضراء والمستدامة من بنك ستاندرد تشارترد، والذي يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وفي معرض تعليقها على إطلاق هذا المنتج، قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة: “في ظل ارتفاع وتيرة التنمية المستدامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل الشركات جاهدة على ايجاد طرق مختلفة تتماشى مع انظمتهم للمشاركة في تطبيقها. لذلك، قام بنك ستاندرد تشارترد بإضافة حلول مبتكرة عن طريق الحساب الإسلامي المستدام الذي يوفر للعملاء فرصة ترسيخ فائض أرصدتهم النقدية للمشاركة في التمويل المستدام والمشاريع التي يمولها البنك مثل مشاريع الطاقة الشمسية ومرافق المياه وغيرها.”

وأضافت: “نافكو، التي التزمت بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عملياتها من خلال تنفيذ برامج إدارة خفض استهلاك الموارد الطبيعية، هي أول مؤسسة في دولة الإمارات تستخدم بشكل استباقي الحساب الإسلامي المستدام لدعم فرص النمو المستدام والشامل.”

والجدير بالذكر أن صياغة إطار عمل المنتجات الخضراء والمستدامة من بنك ستاندرد تشارترد تمت بالتعاون مع خبراء الصناعة Sustainalytics .

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد :

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 59 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 85 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار “هنا دائماً للأفضل” والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله .

ولا بدّ من التنويه أن “ستاندرد تشارترد” مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج .

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